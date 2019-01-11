一天一蘋果醫生遠離我！充滿奇幻魔力的健康水果

▲蘋果成為世界性的水果，因為諧音蘋蘋（平平）安安好聽，蘋果也是年節或探病送禮的好物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／童嘉

以前蘋果是貴族與上流社會的象徵，能吃到蘋果是讓人羨慕的幸福，後來隨著進口的增加，漸漸比較平價，古早就存在，四季都出現，到處買得到，讓蘋果成為世界性的水果，因為諧音蘋蘋（平平）安安好聽，蘋果也是年節或探病送禮的好物，近年更因為養生風氣興起，素有能整腸健胃瘦身美顏好名聲的蘋果更是大受歡迎，甚至有「一天一蘋果，醫生遠離我」的英文諺語。

蘋果以前是珍品，現在變得很親民

▲以前很珍貴的蘋果，看在今天小孩身上卻是不足為奇的水果。（圖／新自然主義提供，以下皆同。）

神話故事裡的金蘋果，童話故事裡的毒蘋果，藝術、科學、聖經、電影和蘋果都有不解之緣，連新時代科技都要冠上蘋果之名，這個世界上，大概再也沒有比蘋果更強大又跨領域風騷的水果了。

就為了削蘋果，工具變變變

所以，有機確定沒蠟、沒有農藥的，我們就連皮吃，不太確定的話就削皮吧。

▲隨著時代的改變，蘋果削皮的方法也在變化。

超無敵！雙手萬能 + 去核利器

▲不管有沒有削皮，都要去掉蘋果中間的果核。

大口咬定，這樣吃蘋果最新鮮！

▲蘋果切法非常多，但最古老的方法是整顆直接吃。

防止削好的蘋果氧化變色最好的方法是：

▲為了不讓蘋果氧化，將它浸泡在檸檬水或鹽水是不錯的方法。

找一找，哪些是食物？哪些是食品？

蘋果可以用來做非常多東西，找一找哪些是以蘋果當食材，而又有哪些一點蘋果都沒有！

▲用蘋果加工做食物非常多，但也有些蘋果食物是不需用到蘋果的。

▲蘋果麵包裡面其實沒有蘋果。

猜對了嗎？只有蘋果麵包，裡面並沒有蘋果。

本文摘自《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》／童嘉（曾任報社專欄記者）／新自然主義







