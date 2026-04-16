四肢不胖卻肚子大？醫揭4大元凶　狂做運動反而更糟

▲肚子胖胖減不下來，是「壓力胖」。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

「我明明吃很少，為什麼還是胖？」這句話，你是不是也說過？尤其肚子越來越明顯，四肢卻沒什麼變，讓人更焦慮。

瘦不下來不是你懶 「壓力」是關鍵原因

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陳啟志中醫師 你的健康外掛指出，這其實是典型「壓力胖」，不是你不努力，而是身體在高壓狀態下，選擇把脂肪集中儲存，變成怎麼減都瘦不掉的惡性循環。

1、壓力荷爾蒙過高（皮質醇）

長期壓力→皮質醇高→慢性發炎→干擾胰島素運作→吃不多，細胞也無法有效利用血糖→導致身體認為「能量不足」。身體想要救你，會做一件很現實的事：把脂肪「集中存到腹部」。所以你會看到典型的：四肢不胖，但肚子很明顯（大肚腩、脂肪肝），而且你會特別想吃：甜的、油的、療癒系食物，這就是為什麼這類體質的人常抱怨：「我呼吸都會胖」或「少吃也瘦不下來」。

2、「木剋脾土」——情緒直接影響消化

中醫講：肝屬木、脾屬土。當肝氣長期不順，會直接壓到你的消化系統，你會開始出現：吃一點就脹、胃氣多、排便不順，身體覺得「黏、重、腫」，原本該排出的廢物，變成「痰濕」堆積在體內。

3、自律神經失衡 → 進入節能模式

長期壓力會讓你一直卡在「戰鬥狀態」（交感神經）。結果是：消化變差、睡眠變淺、基礎代謝下降，讓人處於「吃得不多，但也瘦不下來」的節能模式。

這些行為 會讓你更難瘦

陳啟志表示，肝鬱氣滯（壓力胖）型，最怕你「過度努力」：

1、高強度運動做太多

你已經很有壓力了，再去做爆汗、爆喘的運動，會進一步拉高皮質醇，讓腹部脂肪更頑固。短期可能掉體重，但腹部脂肪會更頑固，甚至反彈更快。

2、極端節食

飢餓是生理上的巨大壓力。肝鬱型的人節食後，極易引發報復性暴飲暴食，過度節食，最後卻變成更焦慮+更胖。

3、熬夜

晚上11點-1點，是肝膽經「修復」的時間，你沒睡，隔天更煩、更悶、更想吃。

4、靠咖啡、酒精撐情緒

當下很舒服，但其實是在「推高肝火」，情緒波動更大，脂肪更容易堆積。

真正有效的方法 不是燃脂是「疏肝」

陳啟志指出，這一型的核心不是減脂，是把身體從壓力模式拉回來，先把壓力荷爾蒙降低，代謝自然會回來。

1、運動：從「拚命燃脂」改成「調神經」

你的關鍵不是多累，而是能不能放鬆。最適合的運動：瑜珈、伸展、拉筋（尤其身體兩側）、八段錦、皮拉提斯，這些會直接幫你「把卡住的氣打開」；搭配快走、慢跑（可以聊天的強度）、輕重量肌力訓練（不要練到力竭）。

記住一個標準：做完是「舒服、放鬆、好睡」，不是「累到崩潰」，維持在最大心率的50%–60%（大約是可以輕鬆說話的程度），促進血液循環，且不會引發皮質醇飆升。

2、吃什麼：穩情緒，比少熱量更重要

壓力型體質最怕「波動」。三個核心原則：

．每餐一定要有蛋白質：因為情緒穩定的關鍵——血清素，原料來自蛋白質，雞蛋、魚、豆類、雞肉都可以

．選擇低GI碳水：避免血糖雲霄飛車→減少壓力荷爾蒙，如地瓜、燕麥、糙米、南瓜

．多吃抗氧化與疏肝食物（降低身體發炎）：深綠色蔬菜（青色入肝）；十字花科（花椰菜、高麗菜、芝麻葉）；柑橘類、奇異果（幫助抗壓）

3、舒壓茶飲，比少吃更關鍵

如果你是壓力型肥胖，先從「飲料」調整，效果很快。日常可以用：

．玫瑰花茶→疏肝解鬱

．薄荷（少量）→清肝火

．洋甘菊、薰衣草→放鬆神經

4、幾個關鍵營養素（真的差很多）

這些不是加分，對你來說，是「基礎修復」：

．鎂：放鬆神經、幫助睡眠

．Omega-3：抗發炎、穩情緒

．維生素B群：支持神經與代謝

．鋅：穩定壓力軸（HPA axis）

真正關鍵不是減肥 是讓身體「放鬆」

陳啟志強調，很多人卡在用「壓力」去解決「壓力造成的胖」，拼命運動、拼命節食、拼命逼自己自律，但身體的回應是：「我更緊張，我更要囤脂肪」。對肝鬱型的人來說，真正的轉折點是：你開始讓身體「覺得安全」，當你睡得好一點、呼吸慢一點、情緒鬆一點、你會發現一件很有意思的事：肚子，開始自己變小！

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