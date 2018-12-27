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大腸癌發生率下降　專家揭「關鍵原因」死亡風險降逾4成

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大腸,大腸癌,大腸癌篩檢。（圖／達志／示意圖）

▲大腸癌發生率下降，主要和篩檢意識抬頭有關。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署今（27）日公佈105年癌症登記報告，雖然癌症時鐘再快轉2秒，但全癌標準化發生率和大腸癌發生率呈現下降趨勢。對此，國健署署長王英偉指出，這和「篩檢」有很大的關係，以大腸癌來說，50-69歲糞便潛血篩檢率為56.6%，可降低死亡風險達44%。

根據最新癌症登記報告資料顯示，新發癌症人數為10萬5,832人，較104年增加676人，發生人數依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及食道癌。其中大腸癌發生人數雖連續11年為第一，但較104年減少205人，已連續2年下降，顯示大腸癌篩檢效果已逐漸產生。

國健署癌症防治組組長吳建遠，雖然癌症發生人數上升，但以年齡標準化發生率來看，105年每10萬人中有296.7人罹癌，較104年每10萬人減少5.3人；其中肝癌、大腸癌標準化率相較104年每10萬人減少1.9人及1.7人，是發生人數及標準化發生率下降最多的二種癌症，其中相較104年男性每10萬人減少2.5人及2.8人，女性則減少1.4人及0.8人，男性大腸癌標準化率降幅加大。

國健署公佈最新癌症登記報告。（圖／記者趙于婷攝）

▲國健署署長王英偉。（圖／記者趙于婷攝）

根據國際實證顯示，篩檢可大大降低死亡率，50-69歲每1-2年糞便潛血檢查，可降低15-33%死亡率，35歲以上具菸酒習慣的男性，每3年做一次口腔黏膜目視檢查，可降43%，50-69歲婦女每2-3年接受1次乳房X光攝影檢查，可降21-34%，而子宮頸抹片篩檢，則可降60-90%的子宮頸癌發生率與死亡率。

王英偉強調，癌症最重要的還是預防勝於治療，危險因子可分為先天及後天，先天可歸納為老化、性別、基因，後天除了大家都知道的菸、酒、檳榔和癌症有關，油膩、燒烤紅肉、加工肉品、甜食，缺乏運動、肥胖等也都癌症密切相關，一定要注意自身的飲食和生活型態。

國健署公佈最新癌症登記報告。（圖／國健署提供）

▲國健署呼籲，定期篩檢才能及早發現及早治療。（圖／國健署提供）

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關鍵字： 癌症登記報告 大腸癌 篩檢 國健署
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