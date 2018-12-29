天氣忽冷忽熱易「季節性憂鬱」上身　專家教你預防訣竅！

▲近日氣候多變，容易引起「季節性情感疾患」。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

近日天氣多變，一下陽光普照，一下溫度急轉直下，氣候紊亂、缺乏日照，容易引起「季節性情感疾患」，導致冬季臨床憂鬱症增加。目前科學實證出不少能提升腦部血清素功能的「非藥物方法」，如多從事戶外的運動，適度日光照射能提升血清素，另外，研究證實缺乏色胺酸會造成憂鬱，多攝取像牛奶、紅肉、魚、雞鴨、蛋等。

林口長庚醫院精神科劉嘉逸醫師指出，台灣因地形氣候的關係，較少罹患季節性情感疾患，主要與日照有關，在高緯度、晝短夜長的地區較常發生，而腦中血清素功能低與憂鬱症是相關連的，臨床有效的抗憂鬱劑，大多能提升腦部血清素功能。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，已有許多研究證實，女性罹患憂鬱症比例比男性高，最近正逢季節轉換時期，預防陷入憂鬱更要靠自己，可從兩方面著手，第一覺察情緒並認識憂鬱症症狀，當出現不想再做本來感興趣的事、什麼事都提不起勁、悲傷沮喪、無故想哭、負面思考加劇等現象，就需求助專業。

第二則是積極讓身體產生對憂鬱有作用的激素，日照已被證實為有效的天然抗鬱劑，可以預防血清素從大腦中流失，建議安排戶外運動，盡量規律生活、休息及飲食，當發現身旁的親人或朋友，有憂鬱症症狀的現象，一定盡快陪同尋求專家診斷及治療。

▲許多研究證實，多曬太陽可以讓身體產生對憂鬱有作用的激素。

另外，也有不少人疑惑，有憂鬱症基因就一定會得憂鬱症嗎？過去科學家已發現，女性及帶有5-HTTLPR短對偶基因的人發生季節性情感疾患的機率較高，但這種遺傳變異決定了血清素轉運體的功效。

丹麥哥本哈根科學團隊也對此進行研究，對象為23位丹麥年輕人，其中帶有憂鬱症的HTTLPR遺傳易感性，為測量大腦中血清素轉運體及血清素水平，受試者在夏季接受兩次腦部掃描，冬季進行兩次追蹤掃描。

結果顯示，從夏季到冬季，血清素轉運體蛋白的水平平均下降了10%，尤其女性更為明顯，有一些帶有遺傳傾向，被認為可能會罹患季節性情感疾患者，卻能控制血清素轉運體蛋白量的產出，意味著他們能夠調節從腦中排出多少量的血清素，有助對抗憂鬱症。

而根據一份2018年10月發表於《歐洲神經精神藥理學》的研究指出，即使身上帶有導致憂鬱症的基因，仍可以透過整年維持或增加血清素的水平，來避免憂鬱症的發生，所以並不代表有基因就一定會得憂鬱症。

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