荷包痛！7大醫藥新制明年上路　國保保費、住院負擔雙調漲

▲荷包痛！6大醫藥新制明年上路，國保保費、住院負擔雙調漲。（圖／記者張一中攝）

記者嚴云岑／整理報導

自己的權益自己顧！2019年即將到來，隨著基本工資調漲，健保級據也跟著調整，有人要多繳錢，有人則可享受減免的小確幸。強制納保的國民年金，也因保費入不敷出，12月底宣布調漲0.5%，總共321萬人受影響。明年還有哪些醫藥新制關乎自身權益？《ETtoday新聞雲》一次整理給你看。

1. 健保級距調整「小確幸」 12萬人每月可多喝一瓶養樂多

明年元旦起基本工資將從2萬2000元調升為2萬3100元，健保投保級距也隨調整，從49級縮減為48級，影響人數高達329萬人，其中317萬人每月保費將增加4至57元不等，另有12萬人每月可減少13元，有望省下一瓶養樂多的錢。

2. 國民年金元旦起調漲 「每月多繳55元」321萬人受影響

國民年金截至9月底負債總計1兆0943億元，衛福部12月4日公告，將於元旦起調漲費率，由8.5%調高至9%，約有321萬人受影響，每月需多繳27至55元，為國民年金開辦以來第5度調漲。

▲108年1月1日國民年金保險費率調整前後被保險人保費負擔一覽表。（圖／衛福部提供）

3. C肝新藥不限條件「擴大給付」 明年起每年至少造福4萬人

衛福部11月藥物共擬會議決議，取消C肝新藥使用條件，明年起開放所有患者都可使用。根據健保署統計，去年有9538人接受治療，今年預計有1.9萬人，2年來總計2.9萬逾名C肝患者接受健保給付的新藥治療。

4. 住院部分負擔上限 元旦起「調漲1000元」

衛福部表示，明年元旦起單次住院自行負擔費用，將從3萬8000元調整為3萬9000元，全年住院最高金額，則從6萬4000元調整為6萬5000元，社保司司長商東福表示，此次調漲為4年來調幅最小的一次，且健保對重大傷病患者、低收入戶等弱勢群體均有免除或補助，此次影響有限。

▲住院部分負擔上限元旦起也要調漲了。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

5. 《病人主權立法》1月6日上路 可預立「拒絕插管、流體餵養」

亞洲首部醫療自主權利法《病人自主權利法》將在明年1/6正式上路，民眾可依照自己的意願，事先簽署「預立醫療決定書」，選擇接受或拒絕「維持生命治療、人工營養及流體餵養」的意願。醫事司表示，在宅失能老人及中低收入戶等兩類對象會列為免費諮商，隨新法上路後實施，另早期失智、癌症病人諮商費用，未來可望納入健保給付。

6. 醬油標示新制元旦上路 亂標「釀造」最重罰400萬

為使市售包裝醬油產品的消費資訊更加清楚，衛福部公告「包裝醬油標示規定」草案，規定於外包裝明顯處標示「釀造」、「速成」、「水解」、「混合或調合」字樣，元旦上路後若未依規定標示，最重可罰400萬，民眾逛超市時也可標示，選擇最符合自己需求的產品。

7. 患者「重複領藥」需自費！ 元旦起增列至60類、6500項

健保署明年1月起將「門診特定藥品重複用藥藥費管理方案」由現有的12大類擴大至60大類、6500項，納入7成門診藥品，呼籲醫療院所在開立處方前，應先上雲端藥例檢視病人過去病史及用藥資訊，若無合理原因，將核刪重複開藥申報，民眾也需自費領藥。