▲夜咳到腹部、肋間肌肉痛，過敏兒跨年當心「要命」症狀。（圖／資料照／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

6歲小賀近一個月來反覆夜咳，不僅咳到腹部、肋間肌肉疼痛，運動時會覺得喘不過氣，醫師詢問病史得知從小有異位性皮膚炎，起床時常有打噴嚏、眼睛癢等情形；身體檢查發現呼吸心跳淺快，胸骨上區域凹陷，肺部聽診雙側呼吸音微弱與喘鳴聲，胸部X光檢查發現過度吸氣，診斷為急性氣喘發作。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，氣喘是一種呼吸道對誘發因子過度反應產生的呼吸道阻塞，而產生間歇性症狀且重複發作，可透過病史、呼吸狀態、肺部聽診、脈搏血氧飽和度、胸部X光等作鑑別診斷。

夜咳與喘鳴是兒童氣喘最常見的慢性症狀，過敏原、空氣汙染物、氣候變化、感染、感冒、抽菸或二手菸、運動、壓力，甚至環境刺激物如香水、灰塵、氯等，都會造成症狀加重。

▲2019年101跨年煙火示意圖。（圖／記者蔡惠如攝）

戴季珊提醒，過敏體質的兒童是氣喘高危險群，應留意急性氣喘發作的可能，倘出現呼吸次數增加、使用呼吸輔助肌肉，造成胸骨上區域凹陷或肋緣下凹陷、活力食慾下降、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲，可能是急性氣喘發作，嚴重時須盡快就醫。

治療方面，對於急性氣喘惡化，吸入性短效支氣管擴張劑與類固醇是治療的首選。對支氣管擴張劑反應不佳者，口服或注射皮質類固醇的抗發炎效果可以減緩呼吸道水腫與過多分泌物，甚至有時須考慮住院治療。

戴季珊呼籲，有過敏體質的兒童倘半年中有2次以上的氣喘急性發作，須評估長期以藥物控制。若有預計要參加跨年活動，要注意日夜溫差大，應適時調整衣物及配戴口罩，減緩冷空氣刺激，順便過濾髒空氣。嚴重的急性氣喘發作可能使血氧降低、呼吸衰竭，未儘早治療甚至會危及性命，不可輕忽。