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台北榮總開全台首座「AI門診」　明年上線優先判讀3疾病

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▲CT,電腦斷層顯像,X光醫療,檢查,健康檢查,醫療檢查,檢查室,檢驗器材,醫療器材。（圖／記者謝婷婷攝）

▲電腦斷層影像檔案，未來都可納入AI影像資料庫。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

科技部聯合3大醫療團隊，建置台灣首座本土化跨醫療院所影像標註資料庫，鎖定國人醫療需求的心、肺、腦等重大疾病進行判讀，目前已建置4萬6450個醫療影像檔案、完成1萬7950個疾病標註，台北榮總更表示，將開辦全台首個AI門診，精準度超過90%，明年初上路後，將先用於心律不整、腦瘤轉移、脊椎病變等影像判讀。

科技部指出，自106年10月開始推動「醫療影像專案計畫」，結合國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立交通大學、國立中央大學等學界AI專業研究人員，組成跨領域團隊，對醫療影像資料進行符合AI訓練需求之資料處理與編譯，並將開發可自動分析判讀醫療影像之AI演算法，以問題解決導向且能實際應用於醫療場域協助解決臨床問題為目標。

目前國立臺灣大學團隊針對心臟血管疾病，透過AI自動將冠狀動脈結構與心肌血流功能融合；臺北醫學大學團隊針對肺癌影像，透過深度標註與AI模型開發來協助肺癌病理分類、診斷與預後預測；臺北榮民總醫院團隊針對腦部疾病，以AI自動偵測顱內轉移腫瘤，輔助醫師做診斷，並將於明年開設全台首個AI門診。

全身癱瘓非中風，竟是腦瘤作怪。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲北榮AI門診明年上限後，優先用於腦瘤轉移判讀。（圖／資料照／台北慈濟醫院提供）

台北榮總副院長陳適安今（27）日受訪時表示，台北榮總累積了20多年來、數千萬片影像資料，AI門診可說是「萬事俱備」，明年第一季會上路，但對確切開診時間、地點與帶保留，「時機到了就會公布。」

陳適安表示，AI門診每個區塊都可做，但明年上路後會先用於心律不整、腦瘤轉移、脊椎病變等影像判讀，目前用AI算出來的精準處超過90%、預測值超過98%，至於可以幫醫師節省多少看診時間，要等明年上路後才知道。

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關鍵字： 台北榮總 AI門診 醫療影像專案計畫 科技部
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