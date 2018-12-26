今年9月才一次！「亞培早接9件客訴又未通報」再罰10萬元

▲「亞培沛力」及「原味菁選」爆出結塊問題。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

亞培產品再爆疑似結塊變質，目前相關單位還在進行檢驗。台北市衛生局指出，20日晚間接獲通知亞培2款塑膠瓶裝產品又有凝結客訴，經行文亞培公司，獲知內部調查「亞培沛力」及「原味菁選」共有9件客訴，卻又未通報衛生局，將依違反台北市食品安全自治條例第10條規定，再次開罰10萬元罰鍰。

亞培在今年9月就爆出結塊問題，當時衛生局依據《臺北市食品安全自治條例》第10條公布「亞培原味安素」等6款鐵罐產品48小時內預防性下架完成，並因亞培未在24小時內通報開罰10萬元。而亞培本次卻又是因為「早接獲客訴又未通報」，遭衛生局再次開罰。

黃敬堯說，根據亞培107年12月24日提供資料，此次2項產品均由美國製造進口，自107年4月及10月分別進口36萬1,320罐及32罐7,456罐，共有9件客訴，客訴原因為液態產品出現凝結，尚未做客訴原因分析，也無法提供微生物自主檢驗報告，已命12月27日補件說明。

目前衛生局也已抽驗市售同批號產品檢驗衛生指標菌、黴菌及酵母菌等，並透過媒體管道取得民眾投訴的檢體，進一步檢驗耐熱芽孢桿菌，以釐清是否儲存溫度過高導致。

▲相關單位目前正在進行產品檢驗。

此次產品規格：

(1) 「亞培安素沛力優蛋白配方（香草口味），塑膠瓶237ml、批號：87343RR，有效日期：1.7.2019（日/月/西元年）」，客訴7件，客訴比百萬分之19。

(2) 「原味安素均衡營養配方（不甜菁選），塑膠瓶237ml、批號：93768RN0，有效日期：1.1.2020（日/月/西元年）」客訴2件，客訴比百萬分之6。