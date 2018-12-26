17%患者沒感覺！醫曝有心房顫動病史「中風機率高10倍」



▲正常心跳及因心房顫動所造成的心律不整比較圖。（圖／成功大學醫學院附設醫院斗六分院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



根據統計，台灣60歲以上，每100人就有4名心房顫動的患者，而到了80歲以上，盛行率更提高到每10人就有1名心房顫動的患者。成大斗六分院心臟血管科蔡俊雄醫師指出，相較於正常心律族群，當心房顫動患者有其他中風的危險因子時，中風機率提高約10倍，且有約17%的患者對心房顫動是沒有感覺的，提醒民眾留意家中高齡者的心跳狀況。

門診中一名患有糖尿病、高血壓及中風病史的76歲簡先生覺得心跳過快、心悸不適，併有胸悶情況，自述從未發生如此快速的心跳。經心電圖檢查發現有不規則的快速心律，原來是心房顫動在作怪，在給予心律不整藥物治療及新型口服抗凝血劑後，已順利出院。

蔡俊雄醫師指出，心房顫動是會造成心跳不規則的「心律不整」，心房非但沒有正常收縮，反而跳得不規則且非常快速，每分鐘可達350～600次，因此可能造成病人心悸、胸悶、喘、四肢無力或是頭暈目眩等不舒服，嚴重者甚至會昏厥。



▲成大斗六分院心臟血管科蔡俊雄醫師。

但也並非所有心房顫動患者都會有症狀，蔡俊雄說，約有17%的患者對心房顫動「無感」，也因此容易忽略醫療介入的重要性，並因而可能遭遇心房顫動的併發症，其中最讓人擔心的就是腦中風，相較於正常心律族群，當心房顫動患者有其他中風的危險因子時，中風機率高出約10倍，且其中風發生後1個月內的死亡率，是正常心律中風患者的3倍。

蔡俊雄說，目前台灣有4種新型口服抗凝血藥物可用於心房顫動的中風預防，相較於傳統藥物，在使用上更方便，不需要常常抽血檢測藥物濃度，以及能大幅降低造成腦出血的機率等優點。但也不是所有心房顫動患者都適合新型口服抗凝血藥物，他解釋，如重度腎功能不全、嚴重風濕性二尖瓣狹窄及接受過金屬瓣膜置換術的病人，就不適用。

蔡俊雄指出，每位病人臨床狀況皆不盡相同，中風預防策略和藥物的選擇也會因此不同，需要醫師與病人良好溝通及討論。他也提醒，病人在生活習慣上也須做適當調整，包含控制體重、戒菸、均衡的營養、低脂低鈉高纖飲食以及運動。