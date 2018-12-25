國內首見！台女到中國打美容針後吞嚥、呼吸困難　竟肉毒桿菌中毒

▲注射醫美療程。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（25）日公布今年首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例！個案是居住北部的40餘歲女性，曾於國外非醫療機構之美容中心施打不明成分美容針，施打4天後開始出現吞嚥困難、視力模糊及呼吸費力等症狀，至某醫學中心就醫並說明曾赴國外注射疑似肉毒桿菌毒素，經醫師評估後通報疑似肉毒桿菌中毒與採檢。由於個案通報採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過3週，檢驗結果為陰性，但依其症狀及流行病學資料研判，應屬極可能病例。

疾管署表示，肉毒桿菌中毒的傳染途徑可分為：（1）食因型（又稱傳統型）：食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成，大部分的肉毒桿菌中毒屬此類；（2）腸道型：常發生於腸內免疫系統缺損或腸道菌叢未健全的人，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起；（3）創傷型：傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素導致中毒，常與藥物濫用有關；（4）醫源性：注射肉毒桿菌毒素，如醫學美容等人為因素導致之中毒。

疾管署進一步指出，醫源性肉毒桿菌中毒，可能於注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數週發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、昏睡、複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話困難、吞嚥困難、失去頭部控制能力、肌肉張力低下及全身性虛弱等，並可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。如出現疑似肉毒桿菌中毒症狀，須及時前往醫療院所診治。醫師除採取相關治療措施外，應進行法定傳染病通報。

疾管署呼籲，接受不當的肉毒桿菌毒素注射，可能對健康造成威脅，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應瞭解相關醫療資訊，如：確認該機構為立案登記醫療院所、肉毒桿菌毒素注射執行者為合格醫事執業登記之醫事人員、醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理、主動詢問注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊，以降低可能潛在的風險。