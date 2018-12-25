咳痰是感冒還肺病？醫推樓梯測試「1分鐘爬不到30階」小心了

▲專家推出「1分鐘358登階測試」，教導民眾自我檢測肺功能。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺阻塞是不可逆的呼吸道阻塞疾病，是高盛行率、高死亡率和高共病率。醫師指出，肺阻塞常見症狀為咳、痰、悶、喘，導致多數患者僅認為是感冒引起，延誤就醫錯失黃金治療期。為提高疾病意識，台灣胸腔暨重症加護醫學會也提出「1分鐘358登階測試」，教導民眾自我檢測肺功能。

根據世界衛生組織資料顯示，肺阻塞在2016已占全球死因第三位，是最嚴重的慢性疾病之一。根據衛福部死因統計，台灣97年至106年每年約5千人因肺阻塞死亡，106年更高達6,260人死於肺阻塞，是十大死因排名第7位。

國民健康署署長王英偉表示，肺阻塞發生原因主要是由吸菸或其他有害微粒或氣體，引發肺臟及呼吸道產生慢性發炎反應，一旦肺泡與支氣管結構被破壞便無法恢復。

▲台灣胸腔暨重症加護醫學會今舉行肺阻塞衛教記者會。（圖／記者趙于婷攝）

研究顯示，吸菸量與肺阻塞死亡風險成正比，每日吸菸量越多，死於肺阻塞的風險越高。王英偉說，台灣肺阻塞近9成患者都是因吸菸引起，確診的患者中仍有4成還不戒菸，且研究更發現，吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6.3倍。

另外，根據2018年美國研究顯示，成年人長期暴露於二手菸環境，會提高42%罹患肺阻塞的風險，更嚴重的是，兒童時期暴露在二手菸環境，成年後死於肺阻塞的風險增加31%，

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志指出，肺阻塞為慢性呼吸道發炎導致呼氣流受阻，使病人喘不過氣彷彿只能透過一根細吸管呼吸。為方便民眾瞭解自身肺功能狀況，醫學會也推出「一分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，教導民眾透過「1分鐘358」的登階測試，自我檢測肺功能是否出了問題。

【一分鐘358測試】

0~30階

如果1分鐘內，登階未達30階，屬於高風險族群，需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰症狀，盡速就醫檢查。

30~50階

如果1分鐘內，能登階30-50階，屬於中重度風險族群，需多留意自身肺功能。

50~80+階

如果1分鐘內，能登階 50 階以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

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