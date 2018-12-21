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妹子網聊「最愛討3種私密照」！8成加碼回送「V型開腿」超害羞

點評:太害羞了啦～
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妹子網聊「最愛討3種私密照」！（圖／《SofaTalk》提供）
▲只靠文字聊天太無聊，調查發現有7成妹子會主動討私照。（圖／《SofaTalk》提供，下同）

生活中心／綜合報導

交友聊天時，只看冷冰冰的文字毫無激情，因此適時向對方討「私照」能加速情慾的流動！匿名聊天App《SofaTalk》 調查發現，女生最常上網聊感情「腥事」，尤其感覺來了有7成的妹子會主動向對方討私照，其中人魚線最讓她們受不了；8成人則會自行加碼贈送私照，「 V型開腿」是女生們最常回贈的大禮。

《SofaTalk》從最受歡迎的聊天主題中分析發現，女生們選擇「成人話題」比男生多出2.1倍，且年齡介於26～33歲的女生最沉迷於聊色，其中有過半者更是「非單身」又口嫌體正直的悶騷女，從不開口和另一半討論私密話題，但卻在匿名聊天中鹹濕出招。另外，調查也發現，線上搞曖昧的聊天主題也深受女生喜愛，有6成女性著迷於其中的神秘感，藉由文字調情無負擔。

妹子網聊「最愛討3種私密照」！（圖／《SofaTalk》提供）
▲女生們最喜歡向對方討的3種私密照類型。

只要有聊天對象，妹子攻勢猛烈，不僅有鹹濕挑逗的文字，若和對方聊到感覺來了，有7成會主動和對方討私照，其中又以由上向下延伸的人魚線照片居冠，第2、3名分別為胸肌照及手臂肌肉照片，讓女生們渾身發燙。除此之外，調查也發現，有8成女生會回贈附上多張照片，其中以「V型開腿」為最常分享的私密照，其次為Q乳和蜜桃翹臀照，甚至還會不害羞的問「喜歡嗎？」，交換私照的同時也喚出新關係。

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關鍵字： 兩性 愛情健康 私密照 網路交友 SofaTalk
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