超羞！網心中最夯「臉紅初吻地點」Top10　你還記得在哪Kiss嗎



▲網友們快回想一下自己心中最完美的初吻地點在哪？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

冷冷的天，熱熱軟軟的雙唇緊貼在一起，那一刻心臟怦怦跳的感覺你還記得嗎？很多網友認為，「初吻」是一生中美好的回憶之一，然而發生的地點五花八門，有的甜蜜浪漫，也有讓人猜不透的。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 調查，統整出網友們心中最夯的10大Kiss地點，你心中的完美親親地點上榜了嗎？

第10名：公園

公園有花草樹的襯托和遮蔽，兼具浪漫氛圍和隱密性，不過也要小心挑選，一旦到了小朋友玩溜滑梯的公園，邊親引來小孩家長側目甚至大喊「矮鵝～偷親親羞羞臉」，瞬間氛圍變得超尷尬。

第9名：電影院

黑壓壓一片搭配浪漫愛情劇，劇中親得火熱，讓你忍不住和身邊的對象熱吻起來嗎？在這天時地利人和的時刻，親吻變得超自然又不尷尬。

第8名：海邊

海邊具有異常的催情作用，有不少網友的初吻都在海邊發生，搭配夕陽西下美景，讓回憶的美好指數直線上升。

第7名：餐廳

網友們大多是吃到一半覺得氣氛好就忍不住啵下去了，或是抱持對方嘴裡食物比較好吃的心態？但也要小心嚇到服務生或是引來隔壁桌客人的白眼。



▲喝了幾杯酒後，有時連初吻被誰奪走都不知道？（示意圖／CFP）

第6名：夜店

在酒精催化作用下，氣氛嗨大家都玩瘋了，讓夜店和酒店成為不只是發生初吻的地點，還可能進化成熱吻、激吻，也有熱情的人喝完酒、親完人或被親後根本沒印象。



第5名：辦公室

初吻的定義因人而異，不一定是第一次接吻，也可能是和某一個對象的第一個吻。對於較晚談戀愛的人來說，初吻地點就可能從學校等場域轉移到辦公室、工作室或是茶水間。

第4名：車上

無論是自己的車、公車、火車或是高鐵，無論是一起出遊或是送心儀對象回家，有時氣氛到了就親下去了，就算要在計程車上接吻也無人能擋你啦。



▲學生時期就是要在陰暗角落都親親啊！（圖／達志／示意圖）

第3名：學校

學生時期怎能忘了修戀愛學分呢？尤其還是孩子時純純的曖昧，就在校園裡悄悄升溫。對於學生們而言，放學後的空教室、學校最大棵樹的後面、黑暗的操場或是散場的晚自習都是早戀孩子的Kiss天堂。



第2名：街道上

不少人的初吻就在異常的街上發生，大方點的網友就在人來人往的大街上，害羞點的就躲進陰暗巷子裡，真的超怕被人側目。

第1名：房間

只有兩人獨處的空間，非常適合做些羞羞臉的事情，無論是兩人家裡，或是室友還沒回來的學生宿舍，這些「房間」都是網友心目中獻出初吻的熱點No.1啦