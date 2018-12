網傳「吃鈣片容易腎結石」　藥師：適量補充鈣可降低風險

▲補充鈣片會容易腎結石嗎?示意圖。(圖/翻攝自pixabay)

文/台南市立醫院藥劑科藥師許杏如

民眾常藉由補充鈣片用以預防骨質疏鬆或配合骨質疏鬆藥物的治療,諮詢過程,有民眾聽聞親友傳述,吃鈣片容易腎結石,最好不要吃,因而來詢問藥師的意見。是否補充鈣片會增加腎結石發生的風險?曾經發生過腎結石的人,是否要減少鈣的攝取?有必要來好好釐清一下。

有將近80%的腎結石是由鈣塩組成,包括草酸鈣及磷酸鈣。形成草酸鈣結石和尿液中的鈣及草酸的濃度有關;磷酸鈣結石則是受到尿液中的磷酸濃度及尿液的酸鹼pH值所影響。結石的發生,就是這些成分在尿液中聚集成高濃度並產生結晶的結果。腎結石的成因,一部分與身體的代謝異常相關,遺傳因子或環境因素(包括飲食習慣),促發不同類型的結石產生。

預防腎結石的發生或再發,飲食是一個重要的風險因素。不論結石的成因為何,多攝取水分是預防腎結石最重要的方式。尿量的增加,可以減少生成結石塩類的飽和,一天至少攝取2500c.c.的水分,尿液的產生量一天至少2000c.c.是主要的目標。由於腎結石容易再發,曾發生過結石的人,必須配合生活型態的調整及藥物控制。

「攝取適量鈣質」、「低鈉飲食」、「減少動物性蛋白質」及「多攝食蔬果」是研究證實可以預防腎結石的飲食型態。攝食過多的鈉,會影響腎臟對於鈣的再吸收,使尿液中鈣含量上升,增加結石的風險,限制鈉的攝取(一天小於2400毫克)可以降低結石的生成。動物性蛋白質攝食過多亦容易增加尿液中的鈣含量,並同時減少尿液中的檸檬酸量。檸檬酸可以抑制鈣結石的生成,攝食蔬菜及水果增加檸檬酸來源,對於結石的預防有幫助。

減少攝食高草酸的食物是否可以降低腎結石風險,目前研究沒有定論。然而,適量的攝取鈣質可以調節尿液中的草酸量,降低腎結石的風險。鈣在胃腸道會與草酸結合,使小腸無法吸收結合狀態的草酸,促進草酸由糞便排除,進而減少尿液中的草酸量,適量的攝取鈣質(一天1000-1200毫克)有助於預防腎結石。因此,補充鈣片的過程,就不用特別擔憂腎結石的問題了。

參考資料來源:

1、Urolithiasis: evaluation, dietary factors, and medical management: an update on the 2014 SIU-ICUD international consultation on stone disease. World J Urol 2017; 35:1331-1340.

2、Effectiveness of treatment modalities on kidney stone recurrence. Clin J Am Soc Nephrol 2017; 12:1699-1708.

3、Dietary treatment of urinary risk factors for renal stone formation. A review of CLU Working Group. Arch Ital Urol Androl 2015; 87: 105-20.