想活到90歲更要吃！專家曝大蒜3好處：但這「3種人」要少吃

點評: 小編就是大蒜的愛好者XD是真的比較少感冒！

▲德國人認為多吃大蒜就能長壽，而大蒜也確實擁有許多營養素。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你敢吃大蒜嗎？自古以來，大蒜就被視為是一種相當健康的食材，含有許多對人體有益的礦物質，像是磷、鉀、鎂、鋅、鈣和鐵，就連德國人也認為如果想要活到90歲，就一定要多吃大蒜。對此，國外網站《Indiatimes》就列出大蒜的3種好處，並另外告訴大家若是過量食用會有啥副作用，很常感冒的你更要多吃大蒜！

根據《想活到90歲就吃大蒜！德國人長壽「12秘訣」愛散步＋喝奶》報導指出，大蒜不僅可以用來調味，還被稱為「天然抗生素」，幾乎每個德國人都超愛吃大蒜，除了主食有大蒜之外，就連飯後甜點以及冰淇淋都看的到大蒜的身影。

世界上最古老的「大蒜節」和首家「大蒜研究所」也誕生在德國；大蒜研究所的哥特林博士表示，大蒜中含有400多種有益身體健康的物質，如果想活到90歲，平常所吃的食物一定要有大蒜。

《Indiatimes》整理出大蒜的3個重點好處：

1.增強免疫力

大蒜含有能夠對抗細菌的化合物，能夠幫助身體提高免疫力。此外，當體內的白血球接觸到一些會引起感冒或是流感的病毒時，大蒜中存在的硫就會增加這些白血球對抗疾病的反應。

▲吃大蒜能降低得到感冒的機率。（圖／記者黃克翔攝）



2.預防感冒和流感

大蒜對於預防感冒和流感十分有效。根據研究指出，大蒜不僅可以預防生病，還能夠減輕發炎的症狀，所以如果你很常感冒或是得到流感，那麼常吃大蒜能為你帶來許多好處。

3.降低心臟病風險

大蒜對於降低高血壓患者的血壓也有重要影響，而且還可以改善人體內的膽固醇水平，進而降低心臟病的風險。

▲大蒜也能改善體內的膽固醇、降低心臟病的風險。（圖／記者周姈姈攝）



除了直接吃大蒜獲得營養之外，你也可以透過一些「大蒜補充劑」幫助自己維持大蒜的攝取量，像是大蒜粉、大蒜提取物以及大蒜油。

那一天到底該吃多少大蒜才夠呢？《Indiatimes》建議，每天至少要吃一瓣生蒜2～3次，若是大蒜補充劑則建議為600～1200毫克。

雖然大蒜的確擁有許多健康益處，但你也別輕忽大蒜會帶來的副作用，若是過量食用可能會引起胃壁刺激並導致胃炎，甚至還會導致身體發熱、長皮疹；此外， 氣喘、要手術的患者和孕婦也別攝取太多大蒜，食用之前最好先詢問醫師，因為每個人的狀況不一樣。

▲氣喘、將手術的患者以及孕婦食用大蒜前最好先詢問醫師的意見。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



此外，大蒜健不健康其實也取決於加工過程，因為大蒜中的蒜氨酸酶將蒜氨酸轉變為大蒜素的過程只會在某些情況下起作用，而且過度加熱也會降低蒜氨酸酶的功能；所以當你烹煮食物時，最好要加一瓣以上的大蒜，這樣才能攝取到足夠的營養素。