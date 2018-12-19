常暈眩頭痛「難道快中風」？醫曝兇手在這...柑橘控哭了

▲生活壓力大、荷爾蒙變化以及飲食習慣，都會增加偏頭痛的風險。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者謝承恩／綜合報導

「醫生，我時常頭暈，會不會是中風前兆？」27歲的王小姐擔任外商公司的產品經理，最近半年來時常感到頭暈目眩，腦袋像有顆定時炸彈般隱隱作痛，這種感覺每次都持續好幾個小時，甚至要2、3天才稍微好轉。想喝杯咖啡提神，沒想到頭痛暈眩卻因此加劇！

成大醫院耳鼻喉部醫師李苡潞表示，王小姐經診察發現其中耳及外耳並無感染或任何病灶，聽力檢查評估也正常，耳石頭位測試也沒有出現暈眩眼振的情形；但進一步詢問發現王小姐最近工作壓力大，已連續熬夜好幾個月，本身也屬於容易暈車的體質，而頭痛暈眩的情況在生理期前後會更加明顯。綜合以上病徵，應為前庭性偏頭痛，在給予前庭抑制劑及偏頭痛的藥物外，亦囑其需調整生活作息，眩暈及頭痛也都因而獲得顯著改善。

▲醫師建議，睡前少用3C產品，避免誘發頭痛。（圖／成大醫院提供）

李苡潞指出，眩暈分為中樞性、周邊性2種類型。前庭性偏頭痛，是僅次於耳石脫落症的第二常見周邊性眩暈。醫師表示，其特徵是單側（亦可能雙側或後腦勺）、搏動性、中重度的頭痛，加上眩暈的症狀，每次發作時間可能數分鐘至2、3天不等。少部分人會出現暫時性聽力減退、耳鳴、耳悶等聽覺症狀，或發作前會有畏光、怕吵等前兆。好發族群是年輕女性及平時容易暈車、暈船的人，第一次發作的高峰期在20、30歲之間。

▲柑橘類水果含有黃酮類化合物，易誘發偏頭痛。（圖／Pixabay）

李苡潞醫師指出，現代人工作壓力大，經常熬夜加班、睡眠不足，加上女性經期的荷爾蒙變化，容易引起前庭性偏頭痛；起司、巧克力、柑橘類、酒精、咖啡、茶、人工代糖、香腸及味精等食物，也是常見的誘發因子。因此，適度紓壓以保持心情愉快、作息正常不熬夜，並記得睡前少用3C產品，不要讓大腦太興奮，及避免接觸上述誘發食物，是根本預防之道。