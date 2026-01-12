胰臟癌5年存活率13%僅肺癌1/3　醫揭關鍵3原因

▲胰臟癌出現腹痛等明顯症狀時多已晚期，是5年存活率偏低的重要原因。（示意圖／Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

許多民眾關注國健署每年公布「癌症登記報告」，但「癌王」胰臟癌因患者人數較少，往往不在官方衛教重點中。醫師說，要比較威脅性，5年相對存活率更能看出端倪，根據最新統計，十大癌症第1、2位的肺癌與大腸癌，5年存活率分別超過4成、3成，而胰臟癌僅1成3，更凸顯早期篩檢胰臟癌的重要性。

根據國健署癌症登記線上互動查詢系統，國內胰臟癌病人的5年存活率，在2013至2017年這段期間首次達到1成後，其實這些年持續進步，在最新的2018至2022年的存活率已有1成3，為歷年來最佳表現，代表有愈來愈多患者在醫療團隊與自己的努力下，爭取到更多和家人相處的時間。

不過，相較於其他癌症，胰臟癌的治療仍有明顯進步空間。根據台灣癌症登記中心最新存活分析資料，在去年底公布的十大癌症中，新增人數最多雖為肺癌，但其5年相對存活率為43.3%，而新增個案居次的大腸癌，5年存活率則為61.7%，均與胰臟癌有數倍差距。

即使是十大癌症中長期存活較差的肝癌，5年存活率仍有35.6%，是胰臟癌的2倍以上，亦可見胰臟癌的高度風險。

台北榮總是目前全台收治最多胰臟癌的醫院，針對其風險，該院胰臟癌多專科團隊召集人李重賓說，關鍵在於早期幾乎沒症狀，出現腹痛、體重下降等警訊時，往往已較晚期，加上胰臟位置深又鄰近重要血管與器官，手術及治療難度高；此外，胰臟癌較易轉移，即使局部治療效果不錯，若未發現潛藏的微小轉移病灶，存活將明顯受影響。

對於國內個案逐年增加，李重賓則說，除了高齡化趨勢外，影像、病理技術進步，使過去被歸為不明原發癌的個案，現在更能找出起源，其中一部分即為胰臟癌，加上國人三高及肥胖比例上升，都被認為與病例數成長有關。

台北榮總放射腫瘤科主任藍耿立強調，很少胰臟癌能由單一療法處理，故病人確診後，應儘速進入具經驗的醫學中心，由多專科團隊共同評估；他也說，未來胰臟癌照護的核心，不會只是某一項技術的突破，而是全人照護的長期策略，病患信任醫療團隊並充分配合，才有機會走得更遠。