台大醫院明年起不主動給紙本收據　各院加速無紙化減碳

▲從明年元旦起，台大醫院門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據。（圖／記者徐文彬攝）

記者邱俊吉／台北報導

為加強節能減碳，台大醫院日前宣布，從明年元旦起，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，北護分院也將於同日啟動，金山分院則將自明年3月1日起實施。另新光醫院亦評估於明年農曆年後跟進，推測各醫院均會朝此趨勢前進。

台大醫院發言人陳彥元表示，許多行業都推動無紙化，各醫院近年也加強ESG相關政策，目標減少列印收據，降低資源耗用。以台大為例，每天門診量約一萬人次，落實此制至少可省下一萬張紙，但若民眾需要，仍會列印；此外，院方未來將朝向檢驗、領藥等單據均採無紙化，深化節能減碳。

新光醫院副院長洪子仁則說，該院目前正評估於明年農曆年後不主動開立收據，主因是民眾繳交醫療費用管道日益多元，可手機支付，也有自動繳費機等，對於醫療收據的需求下降不少。

洪子仁指出，部分民眾仍需紙本收據申請商業保險理賠，但減少列印收據是大勢所趨，可有效減少砍伐樹木，估計一天減少3千張以上的紙本收據，每年可省下百萬張紙。

關於無紙化政策，亞東醫院自今年下半年起已不主動列印收據， 而台北榮總亦認為如今收據意義不大，未來一定會持續減少紙本使用。