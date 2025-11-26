蘇丹紅化粧品遭疑「有8個月空窗」　食藥署允諾2周內查清

▲立法院社福衛環委員會，立委質詢蘇丹紅化學原料竄台議題。（圖／翻攝自youtube／國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

國內首度在化粧品當中檢出禁用色素蘇丹紅，朝野立委皆質疑相關管理措施，包含食藥署去年7月推出化粧品登錄制，源頭不管恐成破口，還有質疑蘇丹紅警訊年初就有，食藥署直到10月底接獲資訊，中間8個月空窗恐怕還有更多問題原料。食藥署強調會於兩周內要求化粧品業者完成登錄、也清查輸入業者在過去8個月輸入多少與問題原料相同的產品。

立法院社福衛環委員會26日請衛福部長石崇良就「蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告備詢。

國民黨立委王育敏指出，這波蘇丹紅化粧品源自新加坡化粧品原料供應業者，毒原料一部分直接賣給我國化粧品下游業者，一部分在境外製成化粧品成品後輸入我國。目前曝光的僅是一家原料供應商，若上游原料未加嚴列管查驗，「恐不只一家」仍在市場中持續運營。

王育敏質疑，化粧品本來是許可制，但去年7月變成登錄制，等於讓進口原料「無須經查驗即可入關」，恐怕反而變成另一破口，食藥署至少應針對高風險產品，採高強度管理，否則源頭不管，拚命去查後市場，根本背道而馳，事倍功半。

民進黨立委劉建國指出，蘇丹紅化粧品問題在1月、2月就有警訊，食藥署10月底獲得資訊，中間間隔8個多月沒有訊息、沒有更積極動作，但依照一般經驗，過去怎麼可能音訊全無，食藥署應該往前追，鎖定限定批號，釐清空白8個月進口幾批，有幾次摻偽假冒行為，這涉及犯行的嚴重性。

食藥署長姜至剛回應，化粧品登錄制管理是比照「國際化粧品法規合作會議（ICCR）」管理規範，與國際歐美、日本等相同，染髮劑等高風險中間產品已有特別列管，後續將啟動跨部會機制並與900多家製造業者進行溝通。

姜至剛也強調，業者當初輸入是用「植物著色劑」，用途多元可能不見得只用在化粧品，即使管原料也難管到，因為這就是「摻偽假冒」，是詐欺行為。他也承諾，兩周內清查進口商8個月間輸入多少與問題原料相同的產品。

國民黨立委陳菁徽表示，食藥署去年7月1日開始推動化粧品產品登錄制度，這次卻一次查到20樣產品有蘇丹紅，質疑業者是否有在系統如實登錄？姜至剛表示，20項違規產品有2項沒有登錄，裁罰已經在進行，另有4樣屬於打樣免登錄，其餘則有登錄。

陳菁徽質疑，當初食藥署說沒有登錄最重可罰百萬，但迄今僅罰了32件、罰金最後不過49萬元，跟重罰差很大。姜至剛則強調，會在2周內請業者將市面上產品登錄，後續會進行查察。