挺日旅遊注意！流感疫情直線上升「聖誕節達最高峰」

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本首相高市早苗因談「台灣有事」論調引發中國大陸不滿，台灣則全面力挺日本，多吃多買日貨，加上接著是聖誕跨年假期，安排赴日旅遊的人也不少。不過根據疾管署掌握資料，近期日本流感疫情直線上升，署長羅一鈞分析，目前估計高峰會落在聖誕假期，提醒民眾赴日前接種疫苗評估接種流感疫苗，建議提前2周接種以得到足夠保護力。

外電報導指出，日本東京都政府繼10月初宣布進入「流感流行季節」後，11月13日正式宣布進入流感「流行警報」狀態。這也是東京都時隔16年來首度在11月發布流感的流行警報，顯示疫情擴散速度遠超預期。

疾管署疫情中心監測顯示，全球流感活動度上升，主要流行型別為A(H3N2)，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西/南/東南亞之部分國家以及東/西/中非之流感陽性率超過30%。

羅一鈞表示，目前日本流感疫情快速升溫，11/10-16當週，全國定醫報告患者平均每家醫療機構為37.73例，為本流感季首次超過30例警戒值，並較去年提前1個月。

疾管署掌握資料顯示，日本各地區包含北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、兵庫等15個都縣平均病例數超過40例。且東京都平均每家醫療機構為44.75人，單週共計有1696所學校/機構採取停課等措施，為去年同期14倍。

羅一鈞指出，今年公費流感疫苗接種踴躍，從10月1日開打以來已經接種612.5萬劑，使用率達到91.7%，剩餘疫苗55.4萬劑預期年底用罄，疾管署今（25）日宣布額外增購15萬劑，最快12月下旬到貨配送。民眾赴日前建議接種流感疫苗，如果非公費對象也可以評估自費接種，降低感染後發生重症和死亡風險。