上周腸病毒近1.2萬人就醫　疫情處流行期「持續上升」

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情流行中！疾病管制署今（25）日公布最新疫情監測，上周腸病毒門急診就診近1.2萬人次，疫情持續上升，雖然上周沒有新增重症病例，但今年到目前為止已經累積19例重症，為近6年新高，其中9例死亡。疾管署提醒，腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，幼兒為重症高風險群，呼籲家長及教托育人員多注意。

依據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期且疫情持續上升，第47周（11月16日至11月22日）門急診就診計11,893人次，較前一周（11,444人次）上升3.9%；近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，例如家庭、校園、安親班、托嬰中心及室內兒童遊戲場等，呼籲家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強學幼童以肥皂或洗手乳正確洗手、流行期間避免出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息。

另提醒大人出外返家後，務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂或洗手乳正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，保持幼兒活動空間環境通風，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。