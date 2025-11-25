快訊／公費流感疫苗打掉9成「跨年前恐用罄」　疾管署增購15萬劑

▲疾管署長羅一鈞，資料照（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年流感疫苗打氣史上最旺！根據疾管署最新統計，流感疫苗從10月1日開打以來已經接種612.5萬劑，使用率達到91.7%，剩餘疫苗55.4萬劑預期年底用罄，疾管署今（25）日宣布額外增購15萬劑，最快12月下旬到貨配送。

今年初藝人大S流感猝逝，加上今年秋季流感疫情提早進入流行等多種因素影響，今年秋冬流感疫苗打氣比往年好。根據疾管署資料，今年採購公費流感疫苗668萬劑，截至目前為止已經使用612.5萬劑，使用率達到91.7%，和去年同期相比接種526萬劑相比增加16%。

疾管署長羅一鈞今日表示，分析剩餘疫苗55.4萬劑，部分縣市12月初、中用完，全國最快12月底用完。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，爲提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。也因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

羅一鈞補充，另考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。

根據疾管署統計，上周（11月16日至22日）類流感門急診就診人次計85,425人次，較前一周95,037人次下降10.1%；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

另上周（11月18日至24日）新增25例流感併發重症病例及12例死亡；本流感季自2025年10月1日起截至11月24日累計325例重症病例（104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型），45例死亡（17例H1N1、27例H3N2、1例B型）。

▲疾管署增購流感疫苗。（圖／疾管署提供）