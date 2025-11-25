5大醫學會推「腎病照護SOP」　病人加入10年可降洗腎風險9成

▲國內推出最新的慢性腎病臨床照護流程共識，可望提升台灣腎病管理與治療 。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣慢性腎臟病盛行率高，平均每8人有1人受影響，但僅約10%知道自己生病。健保署今與5大醫學會共同推出「最接地氣」的腎病照護SOP，其根據國內經驗與現況，制定出涵蓋篩檢、治療到轉診等面向的流程共識，不同科別、層級都能依此執行，有助強化國人腎病管理，更重要是降低洗腎風險。

針對這份剛出爐的慢性腎病臨床照護流程共識，台灣腎臟醫學會秘書長許永和說明，以往的指引常提醒要控制三高在目標值內，但未清楚列出何時應調整藥物、何時需轉診等，醫療人員要自己判斷，也使患者可能在反覆轉診中影響病情控制，而此共識則將相關細節都明確化，更有助病人比較不會錯失黃金介入時機。

衛福部常務次長莊人祥則說，這份共識讓腎病照護「流程化、標準化、可追蹤化」，將以往教科書比較抽象的「知道要做什麼」原則，落地為「接下來該怎麼做」的具體步驟，各級醫療院所都能遵循。

健保署署長陳亮妤指出，近年腎病整合照護已見初步成效，透析人口呈下降趨勢，這次由腎臟科、心臟科、糖尿病、家醫與基層糖尿病等5大醫學會首度共同制定具體流程，可望改善過往指引比較抽象、恐造成處置不一致的問題。

陳亮妤也說，腎病共照制度已證實能延緩腎功能惡化，病人若能加入，10年內進入洗腎的風險僅為未加入者10%，顯示早期預防的重要性。

國健署署長沈靜芬表示，國內已下修成人健檢年齡並強化腎功能檢查，將持續推動腎病識能，而今年世界衛生大會將慢性腎病列為全球重大非傳染病，更顯示台灣策略前瞻。

莊人祥強調，此共識出爐，象徵台灣邁入慢病整合照護新階段，將以2030年前降低三高慢病死亡率1/3為目標，推動全民邁向健康台灣。