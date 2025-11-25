不吃保健品也能護眼！營養師揭護眼必吃清單

▲現代人螢幕看不停，護眼已成為日常必修課。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

在手機、電腦成為日常標配的時代，不論大人或小孩，幾乎都屬於「過度用眼」族群，長時間盯著螢幕，眼睛容易乾澀、疲勞，甚至有人到了晚上還會感覺到視線模糊，連看字幕都要費力，營養師珊珊在粉專「愛健康營養師珊珊」指出，這些狀況若長期累積，可能影響更深層的視力健康，但她也強調，護眼並不一定要靠吞保健品，從每天的餐桌開始調整，同樣能替眼睛打好保養底子。

葉黃素保健品是許多人熟悉的保養方式，但珊珊表示，如果不想依賴保健品，其實也能透過每天的飲食，把護眼營養吃回來，她強調，「一天有三次機會替眼睛補充養分，只要下得了廚房或願意選對食物，就能讓眼睛維持最佳狀態。」

在「蔬菜」選擇上，地瓜葉、菠菜、山茼蒿、羽衣甘藍等深綠色葉菜，都是天然的葉黃素來源，能幫助減少黃斑部退化的風險。紅蘿蔔則富含維生素A，對於維持暗處視覺相當重要，是許多營養師最常推薦的「護眼基本款」。

「水果」方面，藍莓因為含有大量花青素，能協助緩解眼睛疲勞，是許多上班族與學生常吃的護眼食材。木瓜富含維生素A，有助維持正常視覺功能；而芭樂的維生素C含量極高，被視為日常保養抗氧化的重要來源，也能降低與老化相關的白內障風險。

除了蔬菜與水果，珊珊也提醒，omega-3脂肪酸對眼睛同樣非常重要。鮭魚、鯖魚、香魚等脂肪較高的魚類，不僅能維持視網膜健康，也與預防乾眼症有關，若是不吃魚的族群，可以從亞麻仁油、堅果類獲取植物性的omega-3，或選擇藻油作為替代來源。

她也強調，飲食補充雖重要，但用眼習慣同樣不能忽略，許多人常連續工作或滑手機數小時，卻沒有停下來讓眼睛休息，她建議，每用眼三十分鐘，就應該把視線移開、眺望遠方，或起身喝口水、轉換環境，讓眼睛有喘息的機會。

珊珊指出，現代人習慣把眼睛過度使用、卻忽略最基本的保養，但其實護眼並不難，只要把握餐桌上的選擇，多準備富含葉黃素、維生素A、維生素C與omega-3的食物，就能在不依賴保健品的情況下，為眼睛打下穩固的健康基礎。她提醒，若總覺得看東西愈來愈吃力，不妨從今天的三餐開始，把護眼營養擺上桌，讓眼睛重新找回清晰與舒服的感覺。