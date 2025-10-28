台日鮮奶美味PK　盲測研究：台灣清爽口感勝出、日本岐阜乳品最強

▲畜產試驗所比較台灣、日本鮮乳，發現營養成分與口感確實有差，台灣乳品勝在口感清爽。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

許多民眾哈日，認為連鮮奶都比台灣的好喝，但根據國內最新研究，比較台、日兩地共22個品牌鮮乳的營養成分與口味，發現日本牛乳的乳糖、乳脂、乳蛋白含量雖略優，但在光澤、香氣、口感、順口性等評比都輸給台灣牛乳；專家說，國產鮮乳口味更佳，售價卻僅約日本5成，CP值高，國人可安心享用。

這項研究由農業部畜產試驗所主任凃柏安、助理研究員陳怡璇與團隊共同進行。陳怡璇表示，不少國人認為日本鮮乳較為濃、醇、香，為求推廣台灣鮮乳，故進行此研究，除分析兩地牛奶的成分外，並邀請非專業人士「盲測」，希望更清楚掌握一般人、而非品評師的口味偏好。

陳怡璇指出，研究共收集22款鮮乳產品，包括11款國產、11款日本牛乳，再由21名有喝牛奶習慣的消費者參與盲測，每杯提供20至30毫升，喝完再以礦泉水清除口腔餘味，每人每次試飲8至12款，所有品牌均取3個批次樣品，以確保結果具代表性與一致性。

至於品評項目，則分為外觀、香氣、嚐味與整體餘後感4大部分，共11個細項，以5分制評分，其中外觀包括光澤度、濃稠度與雜質感；香氣包含奶香、塑膠味與奶腥味；嚐味則評估甜味、奶味與異味；餘後感涵蓋甜膩感、順口性與整體接受度。

盲測結果顯示，台灣鮮奶在光澤度、奶香、甜味與順口性等多項表現優於日本牛乳，以清爽口感、自然香氣的特色獲得較高接受度；日本牛乳雖含有較高的乳脂、乳糖等營養成分，但部分樣品異味明顯，整體接收度較低。

盲測最強乳品來自日本岐阜縣

不過，在日本牛乳中，購自岐阜縣的乳品「銘乳飛騨の郷」口味一枝獨秀，奶味、甜味、順口度等評比均勝過台灣鮮奶，整體表現最突出。

對於台、日牛奶成分差異，陳怡璇指出，氣候應是重要關鍵，因台灣氣溫較高，可能影響乳牛的飼料攝食量，導致乳脂、乳蛋白含量等略低於日本，但國產鮮乳呈現的清爽特質，反而更符合本地消費者偏好。

針對岐阜縣乳品表現最佳，凃柏安則說，推測與其生乳品質及加工條件有關，因該產品原料生乳生菌數極低，衛生條件優良，採低溫短時間殺菌，加上玻璃瓶包裝可最大程度保留原味及香氣，使口感更滑順、風味更集中，故能於品評中脫穎而出。

凃柏安表示，此研究作為農業部「乳源產地鑑別技術」計畫的一環，同時延伸至美國、紐西蘭、澳洲、波蘭與法國鮮奶，經分析後發現，台灣牛乳與日本最接近，乳脂濃度已高於美、紐，價格卻較親民，未來若能拓展低溫殺菌、玻璃瓶裝等技術，搭配清新順口的形象，將可望成為亞洲乳品新亮點。

22款乳品一覽

台灣代表：鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳、初鹿100%純鮮乳、味全全脂鮮乳、義美全脂鮮乳、高大鮮乳、林鳳營高品質鮮乳、乳香世家高品質純鮮乳、養樂多特選全脂鮮乳、光泉鮮乳成分無調整、瑞穗全脂鮮乳、吉蒸牧場阿秀鮮乳。

●來源：苗栗縣各區全聯福利中心、全家超商、家樂福超市。

日本代表：北海道サロベツ豊富町厳選4.0牛乳、銘乳飛騨の郷、酪農牛乳、北海道富良野牛乳、淡路島牛乳、泉南酪農牛乳、あじわい牛乳、明治おいしい牛乳、北海道3.7函館直送牛乳、酪農牛乳大地の響、おいしい雪印メグミルク牛乳。

●來源：兵庫縣、北海道、大阪市、岐阜縣、岡山市、札幌市、東京都。

