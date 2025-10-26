ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

快避開！　醫揭「6種生活常見致癌物」

花生。（圖／達志示意圖）

▲醫師說，黃麴毒素主要來自受潮或過期的花生、玉米、堅果。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

家醫科醫師李思賢表示，生活中無形存在著很多健康威脅，有些是確定的致癌物，有些是不確定的，他簡單整理6種生活中常見的確定致癌物，包括「黃麴毒素、苯、甲醛、多環芳香烴、乙醛、丙烯醯胺」，應該盡可能避開。

李思賢近日在臉書發文，分享以下資訊：

1、黃麴毒素

主要來自受潮或過期的花生、玉米、堅果，是最強的天然肝癌致癌物之一。保持乾燥、避免食用發霉食品，是最有效的預防方式，我自己平時是不吃花生的。

2、苯

存在於香菸煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損傷骨髓、提高白血病與淋巴癌風險，避免密閉環境與煙霧暴露是關鍵。

3、甲醛

常見於新裝潢家具、黏著劑與香菸煙霧，長期吸入可能導致鼻咽癌與白血病。建議裝修後充分通風，使用低甲醛建材。

4、多環芳香烴

產生於炭烤焦黑食物、香菸與車輛廢氣，可導致肺癌與皮膚癌。烤肉避免焦黑、減少煙燻，是日常的防癌習慣。

5、乙醛

來源包括酒精代謝與香菸煙霧，容易造成口腔癌與食道癌。臉紅體質者喝酒後累積乙醛更快，應特別注意飲酒量。

6、丙烯醯胺

出現在炸薯條、餅乾、烤麵包與咖啡中，高溫烹調會生成此物質，與腎癌與子宮內膜癌有關。少吃焦脆、改採低溫烹調更安全。

李思賢 致癌物



