挖土機超人「死亡慰問金20萬」　石崇良允研議臨時志工保險

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃園市挖土機行老闆林鴻森投入花蓮救災卻因傷口感染敗血症死亡，令各界不捨，衛福部長石崇良今（8）日表示遺憾，衛福部已透過公務預算給予最高死亡慰問金20萬。不同於長期團體志工本身有保險，臨時志工相對沒有保障，石崇良允諾將與保險公司協調「臨時志工保險」。

桃園市挖土機行老闆林鴻森在災情發生後帶著救災機具「小山貓」奔赴花蓮投入救援工作，救災期間左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹，第8天身體狀況惡化就醫診斷傷口感染，後續轉送桃園林口長庚，抵達醫院時卻突然昏迷，雖經搶救仍因感染引發敗血症導致多重器官衰竭，最終在中秋夜不幸離世。

立法院社福衛環委員會今日請環境部、勞動部、衛福部「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，民進黨立委黃秀芳指出，事件發生之後，很多散客臨時志工進入災區，卻可能沒有什麼保障，是否可以參考慈濟來補強不足，尤其台灣風災地震多，可以透過這次救災經驗，把志工相關流程制度化。

民進黨立委劉建國也提到，重建之路很長，團體志工有保障，臨時志工會接受分配工作，在當地有所登記，為何無法給予臨時性保障？

石崇良表示，在醫療部分會有健保來支應，至於逝者他感到相當遺憾，已於昨日給予死亡慰問金20萬元，因為賑災善款基金有其使用規定，必須是天然災害致死，林老闆狀況不符合善款運用，但是衛福部會透過專案公務預算給予最高慰問。

至於臨時志工保障，石崇良表示，會研議按照災害防救法登記造冊指派工作，以徵調概念進行加保，衛福部昨日針對醫療志工進駐改採統一調派，會先行研議，其他志工則還是要回歸各主管機關。劉建國要求衛福部建立模式給其他部會參考，石崇良回應今天就會開始處理，和保險公司協調相關方案。

劉建國另提及林老闆擔任志工投入災區死亡，若被認定為「普通事故死亡」家屬僅能領取35個月勞保給付；若能認定為「職業災害死亡」則可領取45個月，兩者相差10個月、金額達數十萬元。

勞動部長洪申翰強調，勞保局、職安署今日會主動拜訪家屬，確認林老闆救災行為是否救災或者勞務關係，是否適用災保或者勞保，以全力協助爭取最有利的權益。