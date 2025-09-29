ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

花蓮災區醫療車遭阻擋惹議　衛福部緊急核發「通行證」

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成重大災情。（圖／記者湯漢興攝）

記者趙于婷／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成重大災情，昨傳出花蓮慈濟醫院醫療資源車遭到當地交通交管時阻擋。衛福部次長林靜儀今在臉書指出，醫療支援車輛通行證樣張及編號已提供給在當地協助的慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及國軍花蓮醫院，自行列印使用，以利醫療支援業務不受阻滯。

林靜儀指出，編碼慈濟醫院01-1至01-10、門諾醫院02-1至02-10、部立花蓮醫院03-1至03-10、國軍花蓮醫院04-1至04-10，若有外地欲進入災區的醫療機構可與行政院前進協調所衛福部進駐人員聯絡。

林靜儀指出，因為昨天慈濟醫院醫療車進入災區時，有被當地的交管有所阻擋，也有立委反應，所以擬定通行證措施，這次由花蓮慈濟、門諾醫院、衛福部花蓮醫院、國軍花蓮醫院提供災區醫療協助，目前已經提供給每家醫院車輛編號樣本，方便進出災區。

而有關當地診所復原狀況，林靜儀說，會持續觀察當地診所復原的狀況和盤點醫療站服務的情形，也有跟醫師公會討論要如何排班支援醫療站的人力，各安置收容站也持續提供醫療服務與心理支持，需要的民眾與志工們都可以利用。

花蓮安置收容站持續提供醫療服務與心理支持。（圖／取自林靜儀臉書）

花蓮各安置收容站持續提供醫療服務與心理支持。（圖／取自林靜儀臉書）

