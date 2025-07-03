精子數45年驟減50％！國際研究揭「恐與癌症、心血管病有關」單身男性也不能鬆懈

▲近年研究揭男性精子量45年驟減逾5成！專家點出環境毒素、壓力與飲食問題為三大元凶。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你以為精子數量只跟「要不要生小孩」有關嗎？其實不只如此！即使是不打算當爸的單身男子，也該對這件事提高警覺。根據醫學期刊《Human Reproduction Update》的大型研究，全球男性的精子數量在短短45年間竟然減少了超過一半，而且在2000年之後還加快了兩倍的速度下滑！

這項統合分析，檢視了來自全球53國、超過5萬7千名男性的精液樣本，結果發現，每毫升精液中的精子濃度明顯逐年下降，且並非歐美特有現象，亞洲、南美、非洲、中東也出現同樣趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本《Women’s Health》近日引述健康教練Ayumi的觀點指出，精子數量少不僅與「不容易受孕」有關，更與睪丸癌、心血管疾病、甚至早逝風險上升有關，背後反映的，是整體健康狀況亮起紅燈的警訊。

精子怎麼了？Ayumi點出3大原因

1. 環境荷爾蒙潛藏殺機

Ayumi指出，日常使用的塑膠餐盒、香氛用品、農藥等，都可能含有BPA（雙酚A）、塑化劑或草甘膦等「內分泌干擾物」，這些化學物質會干擾體內荷爾蒙平衡，讓男性激素下降、精子品質變差。

2. 壓力爆表、作息錯亂

現代男性長時間盯螢幕、壓力大卻不知怎麼紓解，身體長期處於交感神經過度亢奮（俗稱戰鬥狀態），加上熬夜與淺眠，容易造成內分泌失調、慢性發炎，進而影響精子數與活動力。

3. 飲食西化、精緻加工

Ayumi提醒，外食比例高、習慣吃炸物、甜食、速食、加工品等，不僅讓血糖震盪、營養失衡，也會導致精子的DNA受損、數量與品質雙雙下滑。

精子狀態＝身體健康的內在指標

Ayumi強調，「不要再用『男生應該沒事吧』來安慰自己了。」她指出，精子狀態其實反映身體的整體運作狀況，包括營養、荷爾蒙、自律神經、免疫與代謝等層面。因此觀察精液，不僅是備孕，更是健康檢視的重要一環。

3個立即可做的行動，從根本改善精子品質

但其實精子的數量與健康狀態並非不可逆！Ayumi說明，精子更新週期約75天，只要從現在起調整生活習慣，數月內就可能明顯改善。

① 改吃「真食物」

多吃蔬果、原型肉魚類、深綠色蔬菜，少碰高油高糖、加工食品與微波便當。選食時不只看營養標示，更應留意食材來源與包裝材料，降低化學物質殘留。

② 好好睡覺、補充深層睡眠

睪固酮與精子生成在深層睡眠期間最活躍，建議晚上10點後關機、遠離藍光，咖啡因限在午後2點前，養成深呼吸入眠習慣，讓身體在夜間真正修復。

③ 學會放鬆與紓壓

長期壓力會讓體內「壓力荷爾蒙」持續飆高，導致睪固酮下降。Ayumi建議透過早晨3分鐘深呼吸、接觸大自然、運動釋放壓力，並勇於表達情緒，不把煩悶悶在心中。

Ayumi提醒，「精子的狀況是日常生活選擇的總和。」只要願意改變飲食、作息與紓壓方式，不只精子數回升，更能擁有更強健的身體、穩定的情緒與長遠的幸福感。