不只變胖還可能變禿？日研究揭「高脂飲食」與掉髮有關

記者萬玟伶／綜合報導

近年來在台灣，因掉髮問題求助門診的民眾逐年攀升，不少人擔心髮量會影響職場形象與人際關係，積極尋求預防掉髮的解方。不過，除了遺傳與年齡，日本最新研究竟指出，飲食習慣也可能讓人髮量堪憂。

根據日本《朝日新聞》報導，東京醫科齒科大學的研究團隊發現，長期攝取高脂食物導致肥胖，竟同步也會影響毛髮的生成機制，增加掉髮風險。研究團隊以老鼠進行實驗，觀察高脂飲食對毛囊幹細胞的影響，發現脂肪過多會讓原本應該長毛的細胞「跑錯棚」，變成皮膚細胞，導致禿頭問題加劇。

毛髮的生成，主要仰賴皮膚中的「毛囊幹細胞」轉化成毛母細胞。然而，年齡增長會讓這些幹細胞逐漸轉化成表皮細胞，造成毛髮減少的現象。過去曾有流行病學研究推測肥胖與禿頭之間的關聯，但一直無法釐清背後機制。

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研究團隊進一步實驗發現，當老年老鼠長期餵食高脂肪飼料，在短短一個月內就出現毛髮明顯稀疏的情況。相對而言，年輕老鼠雖同樣採高脂飲食，但需數個月才出現類似現象。比較不同飲食組別的皮膚組織後，科學家發現高脂組的毛囊幹細胞會大量轉化為表皮等其他組織，毛髮生成區明顯萎縮。

更深入的分析指出，幹細胞內的脂質累積，會抑制原本能促進毛髮生成的訊號傳遞機制，導致細胞無法正常啟動生髮功能。這一機制與單純老化導致的掉髮不同，但若兩者疊加，禿頭進展恐怕更加迅速。

針對這項研究，負責人之一、東京醫科齒科大學教授西村榮美表示，「基本上，避免肥胖仍是最有效的預防方法，不過我們也希望持續針對其他治療或預防方式展開研究。」

這篇研究成果已於6月24日正式刊登在英國知名科學期刊《自然》（Nature）。