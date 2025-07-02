日本失智症諮詢AI問世！不只給建議還會安慰人「感覺被理解了…」崩潰家屬暖哭

▲失智症成為世界各國越來越重視的健康議題。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著高齡化社會加速發展，失智症成為台灣各界越來越重視的健康議題。不論是中央政策推動、地方照護服務建置，或是民間關注與支持，相關需求正快速上升。對此，日本的一項創新做法或許值得台灣參考，那就是——結合AI技術與失智症照護經驗，打造出「懂得同理」的AI線上諮詢平台，試圖緩解家屬與照護者的日常壓力。

根據日本《朝日新聞》報導，京都府京丹後市與非營利組織「Issue+Design」合作，自4月1日起在市府官網啟用AI失智症諮詢系統「認知症世界の歩き方 旅のせんぱいA.I.」（暫譯：失智症世界的行走指南：旅途前輩AI）。這套系統可在線上回應使用者對失智症的各種疑問與困擾，並以溫柔且實用的方式提供建議，是少見結合科技與同理心的創新應用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該AI是由筧裕介所領導的團隊開發，背後累積了超過100位失智症患者的訪談資料，並於2021年出版成書《認知症世界の歩き方》。該書從失智者的視角出發，解釋他們看世界的方式與行為背後的邏輯，並提供照護人員實用的應對建議。這些資料也成為旅AI的核心訓練內容。

此套「AI失智症諮詢系統」的使用方式相當直觀，民眾只需進入京丹後市官網，點選「旅のせんぱいA.I.」即可進入互動頁面。畫面中會出現一位穿著旅行裝束的虛擬角色，邀請使用者「說出你的疑問與不安」，並透過文字輸入進行一對一對話。AI會先表達共鳴，再給予實際可行的建議，並具備學習能力，會隨著使用次數增多持續優化回應內容。

實際體驗也獲得不少正面回饋。在京丹後市工作的日間照護員藤原保浩（58歲），白天照顧機構內的失智者，晚上還得照顧家中患病的父親。他曾輸入，「（父親）明明很累卻不斷走來走去，讓人煩躁。」系統回覆，「不妨輕聲邀請對方坐下喝杯茶。」藤原坦言，「AI的回應讓人感覺被理解，也讓我的焦躁情緒緩和了不少。」

同事堀之內寛子（53歲）則詢問如何應對不想參加日照活動的長者，並補充對方喜歡狗。AI建議，「可以告訴他那裡有喜歡狗的人，一起去看看吧。」堀之內表示，「我覺得這系統蠻厲害的，很值得推薦給照顧失智症家人的朋友使用。」

團隊強調，目前系統對話無法被其他裝置查看，也不會儲存紀錄，以保障使用者隱私。京丹後市與「Issue+Design」表示，希望不只市民，全國甚至海外民眾也能利用這項服務，為失智症家庭帶來更多支持與陪伴。