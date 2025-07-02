暑假小心！酷暑健康危機多「孕婦孩童、慢性病與高齡者」都是高風險族群

▲酷暑不只會導致熱中暑，還可能引發脫水與炎症，對孕婦、長者與兒童等族群健康造成更大威脅。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

台灣近年夏季高溫頻創新高，動輒飆破攝氏36度以上的天氣已成常態，氣象專家也頻頻示警「炎夏將成常態」。然而，在熱中暑以外，還有更多不容忽視的高溫健康風險，根據日本《朝日新聞》報導，東京科學大學公眾衛生學教授藤原武男就指出，酷暑對健康造成的影響遠比想像中嚴重，尤其對孕婦、高齡者及孩童等脆弱族群更具威脅。

藤原教授分析，酷暑所引發的健康問題主要來自兩大機制「脫水」與「炎症」。當人體處於脫水狀態時，細胞功能運作會受到干擾。同時，高溫環境也會加劇氧化壓力，進而引發全身性炎症反應，這些狀況不僅引發熱中暑，還可能加劇各種潛在疾病風險。

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孕婦需警覺！高溫恐提前引發胎盤剝離

藤原教授指出，最新研究發現，孕婦在高溫環境下，罹患「常位胎盤早期剝離」的風險會明顯上升。這種疾病是指尚未生產時，胎盤便從子宮壁剝離，可能導致母子生命危機。研究更進一步顯示，在高溫指數（WBGT）過高的隔天，發病風險顯著提高，尤其對已有妊娠高血壓或胎兒發育遲緩的孕婦影響最大。其背後機制可能與脫水導致子宮血流減少有關，進而引發子宮收縮或胎盤血栓形成，導致胎盤剝離、胎兒缺氧，甚至有死產風險。

藤原教授提醒，若孕婦出現突發腹痛或陰道出血，應立刻就醫。高溫天氣應減少外出、適當休息並補充足夠水分，有任何異常應儘速前往婦產科檢查。

糖尿病族群與銀髮族也在高風險名單中

對高齡者而言，酷暑更是無聲殺手。尤其是糖尿病患者，在高溫環境下也容易引發嚴重併發症，例如糖尿病性酮酸中毒或高滲透壓高血糖症候群等，緊急住院機率恐飆升。研究指出，當日平均氣溫達30度時，相較於22.6度時，相關住院風險上升達1.65倍，恐引發意識混亂甚至危及生命。

孩子也難倖免 腸重積與川崎病風險上升

兒童同樣無法倖免於高溫傷害。報導指出，5歲以下幼兒在高溫下罹患「腸重積症」的住院機率增加近4成，可能與酷暑影響飲食習慣及腸道蠕動有關。此外，常見於嬰幼兒的「川崎病」在極端高溫下，住院風險也上升了33%。由於兒童體重與體表面積比例高，熱量散失速度快，對高溫環境的承受度遠低於成人，加上幼兒階段的健康影響可能延續至長遠未來，更需格外留意。

高溫引爆過敏與氣喘 戶外活動得多加小心

不只如此，高溫還可能成為過敏的「催化劑」。日本研究發現，在極端高溫日，因食物或昆蟲叮咬引發的「過敏性休克」住院風險增加約1.5倍；相較之下，因醫療藥品引起的過敏風險則無明顯變化，顯示環境與生活型態的變化才是主要關鍵。

另外，藤原教授也指出，酷暑與氣喘惡化之間也存在密切關聯。在日本，氣喘多被認為是冬季病，但全球研究顯示高溫同樣會加劇氣喘發作。數據顯示在高溫當天，氣喘住院風險上升至1.22倍，對14歲以下兒童的影響尤為顯著，風險增加至1.33倍，這可能與氣管對高溫感應敏感，或高溫導致空氣污染物濃度上升有關。

醫療體系需提早布局 全球應加速減碳因應未來變局

藤原教授提醒，日本正面臨高齡化與人口減少的雙重挑戰，醫療系統未來勢必面臨更大壓力，若不從制度層面提早因應，單靠臨時性的對症治療恐難以支撐。他呼籲，為了守護下一代與再下下一代的健康，全球應從公衛角度出發，加速推動減碳措施，根本性因應氣候變遷帶來的長期挑戰。

回看台灣，隨著夏季高溫紀錄不斷刷新，加上與日本同樣面對高齡化進程加快的現實，除了醫療系統的因應能力，民眾對於高溫健康風險的認知與預防作為，也應儘早建立，才能在下一波熱浪來襲前，做好萬全準備。