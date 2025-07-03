心情起伏大別只怪生理期！男女情緒炸裂、衝動購物可能都是「血糖值」在搞鬼

▲情緒起伏別只怪生理期，血糖值波動可能才是真兇！專家提醒不分性別都可能受影響，穩定血糖才能穩住情緒與專注力。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

午餐才剛吃飽沒多久，腦袋卻開始打結、眼皮直打架？一整天下來不只疲憊感揮之不去，情緒還跟著上上下下，甚至一不小心就爆氣或衝動下單？

過去常有人把情緒起伏歸咎於「女性生理期」，但其實不分性別，每個人都可能受到體內「血糖值波動」的影響，讓情緒和專注力跟著大亂。根據日本《Women’s Health》報導，健康教練Ayumi 指出，當血糖不穩，大腦調節情緒的神經傳導物質如血清素、多巴胺就容易運作失衡，導致情緒浮動、焦躁或提不起勁；反之，血糖穩定，人才更有精神，也比較不容易被情緒牽著走！

[廣告]請繼續往下閱讀...

情緒不穩不只是因壓力山大？專家點出血糖值影響的三大面向

Ayumi表示，許多看似日常的小情緒，其實可能與血糖高低直接相關，包括以下三種常見情境：

低血糖——易怒暴躁

當血糖過低時，人體會分泌壓力荷爾蒙「可體松」與「腎上腺素」，進入「戰或逃」的緊急狀態，使人對外界刺激特別敏感。因此容易出現「一點小事就爆炸」、「餓了就易怒」的情況，這就是血糖過低的典型表現。

Ayumi提醒，長時間未進食容易導致低血糖，建議可每隔3～4小時補充一點輕食，像是水煮蛋、堅果或玄米飯糰等，幫助穩定血糖與情緒。

血糖急降——衝動行為上身

若血糖值劇烈下降，人體會渴望快速獲得滿足，容易出現暴吃甜食、狂喝咖啡、衝動購物等行為。當下雖能獲得短暫快感，但血糖很快再次下滑，又會陷入另一波情緒低潮與疲倦感，形成「吃→爽→掉→又吃」的惡性循環。

高血糖——無力、倦怠、無動力

吃得太多、血糖快速飆高，也不是好事。Ayumi指出，高血糖會干擾胰島素運作，讓能量無法有效進入細胞，導致身體疲憊、思緒遲鈍、甚至難以集中精神，情緒也更容易往負面傾斜。

想穩定情緒？Ayumi傳授5招生活實踐法

不論你是容易生氣、情緒化，還是總覺得累、提不起勁，Ayumi建議：先從穩定血糖做起。以下五個日常習慣，有助於調整血糖曲線，為情緒打下穩固基礎。

✔ 每3～4小時進食一次

避免長時間空腹，不必正餐吃滿，只需適量輕食補充能量即可。維持血糖穩定，有助減少暴躁與焦慮感。

✔ 每餐搭配「纖維＋蛋白＋好脂肪」

三明治只配黑咖啡？義大利麵吃到飽卻少了蔬菜？Ayumi提醒，單一碳水化合物易使血糖大幅波動，建議每餐攝取包含蔬果、蛋白質（如魚、豆、蛋）、健康脂肪（如橄欖油、酪梨、堅果）等食材，有助減少暴食與情緒起伏。

✔ 睡得夠，情緒穩

睡眠不足不只讓人累，更會刺激壓力荷爾蒙分泌，使血糖波動更劇烈。Ayumi建議，嘗試比平常早半小時上床，幫助荷爾蒙與血糖恢復平衡，情緒也會更穩定。

✔ 飯後散步10分鐘

旅遊時吃完早餐後隨手散步，總覺得特別放鬆？Ayumi指出，餐後輕度活動有助控制血糖上升幅度，改善疲倦感、幫助消化。即使只是早午餐後的短程快走，也能明顯減少能量起伏與情緒不穩。

✔ 管理壓力，讓情緒有出口

Ayumi提醒，壓力本身也會提高血糖值。長期處於高壓狀態下，身體將持續處於高血糖與情緒波動的狀態。她建議，每天安排放鬆片刻，像是深呼吸、瑜伽、感謝練習、散步、畫畫、烹飪或與親友聊天，都是舒壓與穩糖的好方法。

血糖穩了，笑容就自然回來了

情緒易怒、注意力難集中，並不一定是性格缺陷，也許只是身體透過「血糖值」發出的警訊。Ayumi表示，從飲食內容與頻率、生活節奏、壓力調節著手，就能重建情緒穩定的內在條件。讓情緒平穩的關鍵，不只是「吃什麼」，還包括「怎麼吃」、「何時吃」，以及睡眠與壓力是否管理得宜。只要願意從一個生活小習慣開始改變，能量與笑容，也會悄悄回到日常生活中。