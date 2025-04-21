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台大醫院外牆「整排鷹架倒塌」　院方：無人員受傷

台大醫院外牆倒塌。（圖／記者趙于婷攝）

▲台大醫院外牆倒塌。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院正在進行外牆工程，今上午突然發生鷹架倒塌意外，巨大聲響嚇壞路人。台大醫院表示，該起意外並沒有人員受傷，已緊急處理。

台大醫院東址正在進行外牆更新工程作業，一早發生鷹架倒塌意外，據媒體報導，鷹架是從10層樓高度倒塌，所幸下方不是人來人往大馬路，是醫院車道棚子，該起意外並沒有造成人員受傷。

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台大醫院表示，意外詳細原因還有待相關單位進一步釐清，院方已經緊急處理，請外界可以安心。

貨車占內線擋救護車57秒　網友見畫面吵翻

關鍵字： 台大醫院 外牆倒塌 鷹架倒塌

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