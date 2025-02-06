流感疫苗增購10萬劑！11類風險族群適用　最快20日開打

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S赴日旅遊時因為流感併發肺炎猝逝，引起國內民眾對流感關注，甚至掀起流感疫苗的搶打潮。疾病管制署今日宣布，經衛生福利部提報行政院院會同意緊急增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種，最快本月20日開打。

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▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

疾管署今日表示，考量農曆春節後民眾對於流感疫苗接種需求大增，公費流感疫苗即將用罄，又時值流感疫情高峰期，為提升較高風險族群接種率，減少重症與死亡，今日經衛生福利部提報行政院院會同意緊急增購10萬劑流感疫苗。

這批疫苗將提供11類原計畫第一階段實施對象接種，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長照等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職或五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署遵照行政院指示，將立即著手辦理疫苗緊急採購作業。疾管署指出，若疫苗採購程序及交貨過程一切順利，預估疫苗最快可於2月20日到位，提供上述11類對象公費接種 。

疾管署提醒，目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

另為因應流感疫情高峰，疾管署自113年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。目前我國公費藥劑(包括克流感、易剋冒及瑞樂沙)配置於全國約4千家合約醫療機構。