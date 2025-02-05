流感2周奪25命還有142人重症！醫給3建議強化免疫力

▲目前流感疫情仍在流行期，疫情處於高點，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

女星大S染流感併發重症肺炎猝逝震驚各界，而根據疾管署監測，目前國內流感疫情仍處流行高峰！醫師提醒，春節假期作息亂、暴飲暴食恐怕使免疫力崩盤，呼籲應立即調整生活習慣，建議可以透過3大措施來強化免疫力，降低流感與呼吸道疾病的威脅。

疾病管制署昨公布過去兩周總計新增142例流感重症病例，另增25例死亡，死亡個案中最年輕僅30多歲，疫情恐還要持續到本月中下旬才會出現反轉。

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美兆健康管理的顧問醫師陳俊光指出，春節期間，許多人習慣熬夜追劇、打牌或跨時區旅遊，加上年菜、零食普遍高油、高鹽、高糖，攝取過量後導致腸道菌相與代謝功能失衡，免疫力明顯下降。此時不僅增加感染流感的風險，還可能引發嚴重併發症，尤其是長者、幼童、慢性病患者，感染後病情可能迅速惡化。

為了幫助民眾有效提升免疫力、遠離流感風險，陳俊光提出三大健康行動，透過調整生活習慣，透過規律作息、均衡飲食與良好衛生習慣等，以降低流感與呼吸道疾病的威脅。

1. 調整作息，讓免疫力回歸正軌

每晚固定時間睡覺，睡足7到8小時，避免熬夜、補眠。

每周進行150分鐘中等強度運動，如快走、瑜伽、伸展操，促進血液循環與新陳代謝。

早晨可曬太陽15-20分鐘，促進維生素D合成，有助於調節免疫反應。

2. 均衡飲食，補充關鍵免疫營養素

維生素C：增強白血球功能（推薦食物：柑橘、奇異果、芭樂）。

維生素D：調節免疫（推薦食物：鮭魚、蛋黃、香菇）。

優質蛋白質：修復組織、維持免疫（推薦食物：雞肉、豆腐、堅果）。

高纖蔬果：維持腸道菌相健康（推薦食物：地瓜、燕麥、深綠色蔬菜）。

減少加工食品、油炸物與高糖飲料攝取，避免增加身體負擔。

3. 養成良好衛生習慣，阻斷病毒傳播

勤洗手（至少20秒），避免接觸口鼻，降低飛沫與接觸傳染。

在人潮擁擠或密閉空間戴口罩，有效防範飛沫傳播。

室內保持空氣流通，定期消毒手機、門把等高接觸物品。

勤換洗寢具、毛巾等貼身物品，降低細菌感染風險。

疾管署則提醒，近日冷氣團發威，預估周五將有下一波冷空氣接力來襲，易提高呼吸道傳染病發生機率，加上春節假日出遊、近日元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，須持續注意重症病例發生風險，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，降低感染後發生重症和死亡風險。

而大S流感猝逝也掀起國內民眾對流感的警覺，出現搶打疫苗潮，疾管署統計光是3日當天就接種了近4萬劑公費流感疫苗，創下2個多月來的單日新高。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內總計採購公費流感疫苗678萬劑，其中屬疾管署採購658萬劑已使用642.5萬劑（使用率97.5%），至昨日為止還有約16萬劑公費疫苗，另自費疫苗則還約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。