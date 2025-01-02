站一下腳就麻木痠痛！　醫示警當心「腰椎滑脫」害跛行

▲醫師提醒，腰椎滑脫會影響行走，若保守治療無效，就建議開刀。（圖／北市聯醫提供）

記者趙于婷／台北報導

雙腳站一下就又痠又麻，當心是「腰椎滑脫」。台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師劉彥麟近期收治一名患者，一跛一跛的走進診間說自己沒辦法好好走路已經有一段時間了，雙腳站一下就很痠麻，諮詢過很多醫院都建議開刀，進一步X光檢查發現該患者第三腰椎至第五腰椎滑脫，經評估後進行手術治療。

劉彥麟指出，從當時病患的X光影像可以看出來，第三腰椎至第五腰椎滑脫，且外院的核磁共振影像也顯示有嚴重的椎管狹窄，病人表示已接受過藥物保守治療以及復健，但效果不明顯。

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針對該病患的狀況，劉彥麟直言，很多人對脊椎手術很畏懼，脊椎手術本身帶來可能的後遺症及風險的確存在，不過要是臨床症狀明顯且影響日常生活，大多病人都能藉由手術獲得改善及緩解。

該病患因為脊椎不穩定而且神經壓迫嚴重，因此選擇椎弓鋼釘置入、完整減壓及脊椎內支架來達到穩定脊椎及神經放鬆的效果，術後第三天即可下床走路，一個禮拜後回家休養，叮嚀照顧好傷口及穿戴護腰保護開刀處，適當的休息，幾個月後成功擺脫神經壓迫造成的麻木痠痛。

劉彥麟提醒，如果症狀不嚴重或是持續時間不長，可以先用藥物或是復健等保守治療改善，幾個月後若並沒有改善甚至有更嚴重的神經學症狀，手術就是可以考慮的選項。