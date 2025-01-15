氣溫驟降「腦中風」易急性發作！台大醫點名6特徵：風險增1.3倍

▲天氣冷，急性腦中風風險增加，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

冷氣團一波波，氣溫驟降讓腦中風急性發作風險大增。根據德國一項研究指出，氣溫在24小時內下降2.9°C中風風險增為1.1倍，如果是心血管風險較高的族群，包含三高、心房顫動、吸菸、體重過重、缺乏運動習慣，甚至有腦中風家族史等，風險則會增為1.3倍 。醫師提醒，一旦有中風警示徵兆一定要儘速就醫，打通血管來救命。

根據衛福部統計，腦血管疾病在112年國人十大死因中排名第四。台灣每年約新增3萬名腦中風病人，平均每44分鐘就有1人死於腦中風。腦中風是導致失能的主要原因之一，且腦中風病人的失能比例接近六成。

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低溫與溫度驟降會造成血管收縮，進而使血壓上升，增加腦中風急性發作的機會。社團法人台灣腦中風學會秘書長、台大醫院神經部主治醫師湯頌君提醒，突發性的臉歪嘴斜、肢體無力，或是講話模糊不清、劇烈頭痛或頭暈等，都是常見的腦中風症狀。一旦發現這些症狀，應立即撥打119，啟動醫療快速通道，爭取在黃金4.5小時內施打靜脈血栓溶劑，打通栓塞的血管，從而降低失能和死亡風險。

▲腦中風紅色警報評估表。（圖／國健署、台灣腦中風學會提供）

腦中風主要分為出血性和缺血性，湯頌君提到，因腦血管堵塞形成的缺血性中風就佔八成，這群人是否能減少失能的關鍵，就是盡可能在黃金時間內，把栓塞的血管打通。然而許多人對腦中風的徵兆並不清楚，誤以為腦中風就是像連續劇演的一樣突然倒下或意識昏迷。

事實上腦中風的症狀各式各樣，湯頌君說明，常見的狀況反而是單側肢體無力、口齒不清甚至是臉部表情不對稱等。也有多數人認為出現不舒服狀況休息一下就好，甚至不知道一旦發生腦中風應該立即撥打119送醫。研究顯示，腦中風每延誤一分鐘治療，會造成190萬個腦細胞死亡，並增加失能或死亡的風險。

▲這樣作判別腦中風。（圖／國健署、台灣腦中風學會提供）

湯頌君指出，目前各地消防局皆有參與急性腦中風區域聯防計畫，將疑似急性中風個案會直接送往具備急性處置專責醫院，進而縮短中風處置的時間。緊急救護員受過專業訓練，接獲民眾119通報後，會迅速趕到現場，一旦懷疑是急性腦中風，會根據病人狀況送往有腦中風醫療團隊的醫院。在途中，救護員會聯繫醫院，提前啟動腦中風醫療團隊，減少急診檢傷時間，加快病人到院後的處置速度。

冷氣團來襲，湯頌君提醒腦血管疾病高危險群需特別警惕，記住「微笑、舉手、說你好、快打119」的口訣，及時識別腦中風徵兆，爭取黃金4.5小時的治療時間，保護自己和家人的健康。