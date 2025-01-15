饗饗質疑檢體遭汙染！北市衛生局打臉：環境恐存仙人掌桿菌汙染源

▲饗饗微風店已恢復營業。（圖／記者黃士原攝）

記者趙于婷／台北報導

饗饗微風店日前爆發食物中毒，總計有59人通報，台北市衛生局今公布在1件手部檢體檢出仙人掌桿菌；但業者隨即發聲明質疑採樣過程恐遭汙染。對此，北市衛生局表示，並沒有發現樣本有汙染的狀況，這也顯示環境內恐存有仙人掌桿菌汙染源疑慮。

針對檢驗結果，饗賓集團隨即發布聲明稿表示，仙人掌桿菌檢體來自人員手套，並非在手部，特此澄清，此檢驗結果，也可能為採樣過程被汙染所致，此事成因尚待釐清。

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北市衛生食藥科科長林冠蓁指出，1月7日至饗饗微風店採集4件環境檢體及4件手部檢體，檢驗結果其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，針對業者質疑採樣過程恐遭汙染，經審視當日採檢流程，現場業者說明製作過程皆全程佩戴手套，稽查員使用無菌採樣棒塗抹採集人員「手部手套」檢體及環境檢體，立即送至衛生局實驗室進行檢驗，運送過程全程溫度低於4oC，最終結果1件檢出仙人掌桿菌陽性，其餘未檢出，未有發現樣本汙染狀況。

林冠蓁說明，仙人掌桿菌容易經由灰塵及昆蟲傳播並汙染食品，業者人員雖於烹調作業前及每30分鐘清潔手部，但仍檢出仙人掌桿菌陽性，顯示環境內恐存有仙人掌桿菌汙染源疑慮，已函請饗饗微風店提出相關改善措施。

林冠蓁強調，饗饗微風店疑似食品中毒案件仍待環境檢體、手部檢體、患者人體檢體及流行病學調查結果進行最終判定，如經認定屬食品中毒案件，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，可依同法第44條處新臺幣6萬元至2億元以下罰鍰。

