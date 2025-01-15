「亞洲功能醫學之父」歐忠儒東森開講！王令麟靠基因檢測揪3問題

▲「亞洲功能醫學之父」歐忠儒博士蒞臨大師健康講座開講。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者李佳蓉／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康中心第3場大師健康講座今（15）日熱鬧登場，邀請瀚仕健康集團創辦人、亞洲功能醫學之父歐忠儒博士蒞臨演講，傳授東森VIP會員「老得健康，老得優雅」的秘訣。東森健康生醫暨東森集團總裁王令麟也親自出席活動，致詞時強調功能醫學的重要性，透露自己除了定期健康檢查外，自6年前接受基因檢測後，發現自己有睡眠、情緒及重金屬等問題，在接受個人專屬療程加上持續地運動，已成功逆轉。

王令麟總裁在講座中感性地提到，自己的母親若還在世已經100歲了，感謝母親賜予他這麼好的身體、愛心與用心做事的頭腦，卻也把她基因中的糖尿病、心血管問題一併交給了他。他話鋒一轉，透露自己40年來健康檢查沒停過，然而在被醫師告知肺部有結節後「要我少抽點菸」，也因此更加重視健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東森健康生醫暨東森集團總裁王令麟今親自出席「東森栢馥全健康中心」大師健康講座。

王令麟總裁表示，自己每天工作12～18個小時，一大早就和員工開會，直到6年前接受功能醫學的基因檢測，才意識到原來自己患有睡眠、情緒及重金屬過量的問題，在接受歐忠儒博士之子歐瀚文院長替他量身打造的健康促進方案後，每週補充維生素C、鋅、鎂與硒，現在睡眠品質非常好。

王令麟總裁自豪地說，現在70歲的他仍熱愛工作，開會從早開到晚，可以照顧5千多名員工是他最開心的事，目前正致力將功能醫學檢測服務提供給東森購物貴賓會員。他說，東森集團斥資25億，打造全亞洲最高等級的東森栢馥全健康中心，攜手歐瀚文院長共創東森美麗好生活，提供貴賓們基因檢測、功能醫學服務，「用感恩的心、回饋的心，希望能讓你更快樂、更健康、更美麗、更有自尊地過生活，這是我們要做的。」

▲▼歐忠儒博士分享「老得健康，老得優雅」的秘訣，現場座無虛席 。

歐忠儒博士此次以「健康逆齡新攻略」為題，教你如何抗老「作妖精」。他分享，曾聽瑞士人說，當地人從生病到死亡僅短短2週，但台灣人平均要7年，期間花費80%的財產治療疾病，其中的80%都花在生命終了的前3個月。要如何老得健康又老得優雅？他說明，一方面順其自然，另一方面竭盡所能防止與年齡老化有關的疾病，盡量活得好、活得久，並在生命的最後階段迅速退場。

歐忠儒指出，老化不是越變越糟的單行道，也不是在有疾病後拚命追趕，這會很痛苦。雖然父母給予的基因有好有壞、無法改變，但基因非唯一，基因的表現與後天居住的環境、生活方式都有關聯，必須提早規劃，「每個人要能掌握自己老化的主導權」。

▲歐忠儒博士認為，過去總說預防勝於治療，現在應改為「預防就是治療」。

講座進行到一半時，歐忠儒也與現場的貴賓們互動，好奇發問，「覺得自己很健康的人請舉手？」怎料僅有個位數。他根據世界衛生組織統計指出，有5%是健康的人，這大多是年輕人，20%的人生病會去用健保，另有75%則是「沒生病，但不健康」的人，而這就是預防醫學需要照顧的族群。

「過去說預防勝於治療，現在改為預防就是治療。」歐忠儒強調，現今的科技發現可預先了解本身的基因體質如何，並靠著後天調理讓你更健康，是預防醫學可以做到的事。他說明，功能醫學涉及了解複雜的慢性疾病的根本原因，並給予個人化預防策略與治療方法，不過他也坦言，「要找病根，但真的很難。」

此外，歐忠儒也提到，功能醫學是具有科學基礎的保健方法，透過評估個體的獨特代謝體質，量身訂製干預手段以恢復生理、心理和結構平衡，以治療疾病和促進健康。他認為，超越以疾病為中心的「發現它並解決它」的時代，轉向健康和預防時代，讓所有人活得更久、更健康，也將是未來整個醫學的走向，「這就是東森栢馥全健康中心要做的」。