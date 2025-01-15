天天睡滿8小時還是累！竟是「橋本氏甲狀腺炎」作祟

▲醫師提醒，長期莫名疲憊、反應變慢，可能是「橋本氏甲狀腺炎」。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一名男性近半年明明睡足8小時，但總覺得莫名疲倦，尤其最近出現記憶力和判斷力變差，原本擔心是早發性失智，但就醫各項神經檢查都正常，但發現甲狀腺功能異常和兩種甲狀腺抗體過高，才發現是「橋本氏甲狀腺炎」。醫師提醒，該疾病屬於自體免疫疾病，患者會有疲倦無力、怕冷、反應變慢、記憶衰退、情緒低落等情形。

中醫師周宗翰指出，「橋本氏甲狀腺炎」也稱慢性淋巴球性甲狀腺炎，是一種甲狀腺慢性發炎的自體免疫疾病，是體內產生自體抗體不斷攻擊破壞甲狀腺組織，導致甲狀腺持續慢性發炎，而該個案確診「橋本氏甲狀腺炎」合併甲狀腺機能低下，立即服用西藥後，也到中醫搭配中醫針灸與和調理，甲狀腺指數逐漸恢復穩定。

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周宗翰進一步說明，研究發現橋本氏甲狀腺合併失智症患者同時接受中醫、西醫的聯合治療，相較只接受西醫治療的患者，可降低40%嚴重失能機率，由於該疾病患者特別容易有記憶力下降問題，還可能出現易怒、多疑、憂鬱等性格變化、原本熟悉的事物也易出錯、判斷力變差，這時建議可透過頭皮針、耳針，幫助延緩病情惡化。

周宗翰提醒，橋本氏甲狀腺炎要改善就是要降低發炎，飲食上要減少加工糖類和精緻澱粉攝取，因為加工食品中的添加劑、色素和添加糖等，都是促發炎的罪魁禍首，另也要避免煙燻燒烤食物，因食物經過高溫燒烤會產生致癌的自由基，會讓身體發炎也容易導致感染更嚴重。

飲食上建議以「蒸煮」烹調方式為主，飲食上可搭配辛香料，如咖哩的薑黃、生薑、大蒜、洋蔥、青蔥等，都有抗發炎效果或抗氧化的植化素。周宗翰也特別提到，生活中外界壓力、情緒刺激等，都會導致免疫系統失調，容易導致炎症反應，因此建議要隨時保持心情平和和有暢通的宣洩紓壓管道。