檢查完不久「就罹大腸癌」！醫揭5原因　紅燈警訊曝光

▲在下次大腸鏡檢查時間未到前就出現大腸癌，被稱為「間隔癌」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明明才照完大腸鏡，卻在下次回診追蹤前就發現大腸癌，怎麼會這樣？胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤說明，這情況稱為「間隔癌」，常見原因包括當下清腸準備不佳、大腸鏡沒做到終點，以及大腸息肉增長速度太快等等。他提醒，一旦有排便習慣改變、糞便有血、莫名的缺鐵性貧血、糞便突然變細或出現黏膜、腹脹無法緩解等紅燈警訊要小心。

吳宗勤醫師在粉專衛教說明，所謂的間隔癌，就是在建議回診大腸鏡的時間還沒到，就出現大腸癌。他舉例，只有一顆大腸腺瘤，且在1公分以下，醫師建議大約5年追蹤，但在第3年時又因出現血便而被診斷為大腸癌，這就叫做間隔癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳宗勤接著說，近日就有一名患者照完大腸鏡發現一個2公分凹陷型的息肉，他認為應該是早期大腸癌。經查，對方距離上次照大腸鏡已是2020年9月，當時在外院揪出2顆息肉，後來確診其他部位的癌症，近期才來追蹤大腸癌，只能說是不幸中的大幸。





▲間隔癌的發生，與5原因有關。（示意圖／視覺中國）

提到間隔癌，吳宗勤表示，常見原因有5個：

1. 當下清腸準備不佳

2. 醫師大腸鏡拉出來的時間過快（建議6分鐘，最好8分鐘，不含息肉切除）

3. 大腸鏡觀察時沒有將大腸撐開

4. 大腸鏡沒有做到終點（盲腸）

5. 大腸息肉增長速度太快（通常扁平鋸齒狀腺瘤長大速度比較快）

吳宗勤表示，相較於國外，台灣醫療相對便利，因此醫師常讓患者2、3年回診追蹤一次，甚至每年安排內視鏡檢查的都不在少數，要出現間隔癌，相對沒那麼簡單，除非患者本身非常排斥做檢查。

▲醫師表示，大腸間隔癌占所有大腸鏡約3～9%。（示意圖／門諾醫院提供）

吳宗勤進一步說明，一般而言，大腸間隔癌占所有大腸鏡約3～9%，但他都會和患者說占比為5%，平均間隔癌都在3年左右被發現，若在1年內被發現，通常都是被漏掉了。而他自己的患者，若屬息肉顆數比較多、菸酒生、患有大腸癌家族病史，都會提醒不要超過3年追蹤。

而若是清腸準備不佳、超過2公分的大腸息肉或是早期癌切除，吳宗勤則建議1年後追蹤，並搭配國健署或公司的糞便篩檢，一旦呈現陽性就提早追蹤。最後他也強調，患者若出現排便習慣改變、糞便有血、莫名的缺鐵性貧血、糞便突然間變細或出現黏膜、無法緩解的腹脹，都是要小心的紅燈警訊。