「超慢跑」膝蓋受力小！台大醫示警：錯踩恐傷2部位

記者李佳蓉／綜合報導

近期在長輩圈爆紅，不需要器材輔助、不受環境限制的「超慢跑」你跟上了嗎？以非常緩慢的速度跑步，不只有利於脂肪燃燒，還能增強心肺健康、甚至逆轉糖尿病，但也讓人好奇「超慢跑會傷膝蓋嗎？」對此，台灣大學醫學系復健科教授王亭貴醫師說明，相較於一般慢跑，超慢跑的膝蓋受力會小很多，但若做錯，小心腳底與腳踝受力反而較大。

現在最流行的超慢跑，到底在訓練什麼？王亭貴醫師在「好心肝基金會」分享的衛教影片中說明，超慢跑為一種心肺功能訓練，與一般慢跑最大的不同，在於其「兩腳離開地面（距離）非常短，就馬上下來」，也因此膝蓋的受力比起一般慢跑小很多。

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▲超慢跑不需要器材、在家就能輕鬆跑。（示意圖／達志）

王亭貴進一步舉例，若正常人走在平地上膝蓋受力為1，上樓梯膝蓋受力為3、下樓梯是6、蹲姿為20，跑步因為雙腳一起離開地面約為25。此現象也反映在退化性關節炎的患者身上，可以發現他們一開始會出現蹲不下去的症狀、陸續為下樓梯會痛、上樓梯也會痛，苦不堪言。

王亭貴說，超慢跑會讓膝蓋承受的壓力比較小一點，加上腳踝一抬起即放下，是能鍛鍊心臟力量的運動。但他也提醒，如果一不小心做得不好時，腳底與腳踝的受力會比較大。

▼相較於一般慢跑，台大醫師指出，超慢跑膝蓋受力比較小。（示意圖／達志）

初日診所家庭醫學科暨減重專科醫師魏士航說明，超慢跑幾乎沒有年齡限制，對許多族群而言是很棒的運動入門選擇。因其屬於低強度運動，普遍適合各年齡層，但若本身患有心血管疾病、代謝性疾病如糖尿病、腎臟病的患者，病情未控制且平時沒有任何運動習慣者，運動（超慢跑）前應接受專業醫療的篩檢跟評估。

魏士航補充，或有上述三類疾病，就算平時有運動習慣，一旦出現胸悶胸痛、頭暈、心悸、心雜音、呼吸困難、下肢水腫等症狀，也不適合在未接受醫療評估前進行運動。另外，若有胃食道逆流、足底筋膜炎、骨關節炎急性發作有紅腫熱痛症狀時，也不適合超慢跑。