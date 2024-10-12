預立安寧意願人數破百萬　今年增健保卡線上簽署「年輕族群增加」

▲第11屆器捐公益路跑主題為「心聲·新生New Life, Send from My Heart」，今日在大安森林公園正式開跑。（圖／器捐病主中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天是世界安寧日，安寧療護可以保障末期病人的醫療與生活品質，觀念獲得越來越多人認同，根據衛福部統計，今年到9月底為止，全國已經有超過100萬人預立安寧緩和醫療意願，寫下一個新的里程碑。醫事司司長劉越萍表示，今年4月起增加「健保卡線上簽署管道」，大幅縮短預立安寧意願註記時間也提升簽署可近性，觀察發現，開放後20~29歲年輕族群簽署意願者有出現上升趨勢。

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▲公益路跑周邊活動，工作人員對民眾推廣安寧緩和與病人自主。（圖／器捐病主中心提供）



全球安寧療護聯盟（Worldwide Hospice Palliative Care Alliance，簡稱WHPCA）擇定每年10月第2個星期六為世界安寧日，到今年已經是10周年。器捐病主中心今（12）日在北市大安森林公園舉辦「心聲·新生New Life, Send from My Heart-公益路跑」活動，除了傳達器官捐贈的政策外，並有病人自主及安寧療護繪本導讀、闖關活動等，結合園遊會讓家長與兒童共同探索善終三法的核心價值。

器捐病主中心董事長李明哲致詞表示，國內在89年施行《安寧緩和醫療條例》，讓生命末期病人與家屬可以有另一種選擇，但這不單單只是一個選擇，其中代表的是生命末期病人對於善終意願的認同，這樣的決定，不僅是避免過度醫療，更是讓病人在生命最後能平靜、尊嚴且在舒適、減少痛苦的過程來度過，同時也針對家屬情感上給予支援。

▲台灣醫起育兒愛閱協會理事長吳淑娟醫師導讀器捐病主中心出版的生命教育繪本。（圖／器捐病主中心提供）

衛福部指出，近年來整合「器官捐贈」、「病人自主」及「安寧緩和」政策，以兒童、青少年、成人等不同年齡層的角度，推動國人生命教育，深化不同族群民眾的善終觀念，也讓病人及家屬在道別後，不會留下遺憾。在多元政策的推動下，截至113年9月止，我國預立安寧緩和意願累計人數超過100萬人次、預立器官捐贈意願累計人數超過63萬人次，並且執行器官捐贈人數也屢創新高，在去（112年）達到416人，為歷年之最。

根據統計，今年迄今已經有6.5萬人簽署安寧緩和意願，有望創下新冠疫情以來的新高。國內在新冠疫情發生之前，每年簽署安寧緩和意願可以達到8萬至9萬人，疫情之後每年就在5萬人至6萬人之間，目前正在逐漸恢復。器捐病主中心副執行長柯彤文分析，疫情期間推廣活動較少，且民眾也比較少去醫院等都是重大影響因素。

而為了讓民眾更便利，衛福部今年優化線上預立器官捐贈意願功能，4月份開放民眾使用「健保卡」就可以在預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統簽署安寧緩和醫療與器捐意願。劉越萍指出，過往簽署安寧意願主力多為40歲以上的年齡層，在開放健保卡線上簽署之後，20~29歲年輕族群表達安寧意願則出現上升趨勢。

▲衛生福利部醫事司劉越萍司長與台北榮總安寧病房的輔助治療犬Oba，Oba也是全台第一隻輔助治療犬，在病房中溫暖陪伴總能帶來心靈的撫慰，甚至讓人們暫時忘卻病痛與不安。（圖／器捐病主中心提供）