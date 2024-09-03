他三餐「常吃冷凍食品」！體重飆高　醫一驗：糖尿病

▲有個案三餐經常吃冷凍食品，後續出現變胖、糖尿病等問題。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者張乃文／台北報導

颱風天必囤的泡麵、拜拜一定會有的罐頭或洋芋片等零食，都是屬於「超加工食品」。醫師表示，醫學期刊研究，第二型糖尿病、高血壓或大腸癌等32種疾病都與攝取大量超加工食品相關。有患者三餐常吃冷凍食品，除了體重增加，更有糖尿病問題，也因此醫師提醒民眾，食物的選擇和份量都要特別留意。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航分享，先前有一位65歲的男性病患，退休後為了方便，每周都會到大賣場採購冷凍食品，早餐吃包子、饅頭，午餐吃微波加熱的炒飯、炒烏龍麵，晚餐若是另一半沒烹調，就會吃冷凍水餃。後續出現身材走樣、體重飆升，甚至出現糖尿病，就診時糖化血色素高達10.2%，一般正常值4.0至5.6%。

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魏士航提到，國際上最廣泛使用的「NOVA」飲食分類系統將加工食物分為四種等級，以台灣人愛吃的雞蛋為例，未加工的雞蛋屬於第一級；加了鹽巴調味的荷包蛋屬於第二級；將第一、二級食品組合後再加工的蛋黃醬，則被歸類在第三級的「加工食品」；至於添加了防腐劑、甜味劑、修飾澱粉等成分後製造出來的蜂蜜蛋糕，就是第四級的「超加工食品」。

也就是說，「超加工食品」包括颱風天必囤的泡麵、罐頭、零食櫃的洋芋片等，都普遍存在日常生活。魏士航說，根據2024年刊登在《英國醫學期刊》（BMJ）的研究顯示，從大腸癌、睡眠問題、氣喘、高血壓到代謝症候群、過重、第二型糖尿病等32種疾病，都與攝入大量超加工食品有關。

魏士航說明，研究指出，攝取過量的超加工食品，會提高50%的心血管疾病死亡風險和代謝症候群發生風險，焦慮等心理疾病發生風險也會增加48%到53%。

魏士航提到，平日可留意購物環境，像是採買前先列好購物清單，減少衝動購物，並選擇肉舖、生鮮鋪或提供較多健康選項的店家；另外，適時享用，例如只在出遊時吃洋芋片，每周最多不超過3次，且選擇成分相對單純的品項，避開看似健康卻含有過多的醣和油脂的食物，如燕麥奶。