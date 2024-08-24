年增400名兒童癌症「1／3是白血病」　日常出現3情況恐是初期症狀

▲馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉說明兒童癌症發生情況與治療。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

馬偕兒童醫院成立滿10周年，今日舉辦「看見幸福2」音樂會，希望透過溫馨表演讓兒童癌症家庭暫時拋開煩惱。統計國內每年新增約400名兒癌個案，其中又以白血病最常見，醫師提醒，如果家中孩子出現反覆高燒超過一周、貧血或異常出血等症狀時，應該提高警覺；而日常生活如果出現骨痛、淋巴結腫、軀幹四肢有出血點或異常瘀青，也可能是血癌初期症狀。

馬偕兒醫在2019年曾舉辦「看見幸福」音樂會獲得廣大迴響，配合馬偕兒童醫院設立十周年，以關懷兒童癌症病童與家長的「看見幸福」班底再升級，於今日以「看見幸福2」為主題，共同將馬偕兒童醫院變成歡樂音樂會場地。

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特別的是，這次音樂會由馬偕兒童醫院兒癌畢業班代表「小蓁」與媒體人母親楊月娥女士共同主持，小蓁以過來人的身分與經驗，勉勵所有還在辛苦與癌症奮鬥的家庭在專業的醫療團隊協助下，繼續勇敢前行。

馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉受訪表示，在少子化影響下，國內兒童癌症個案略有減少，每年新增約400多名，其中約有1/3是兒童白血病。進一步分析，裡面約有120人是急性淋巴性白血病，另約有20~25人罹患急性骨髓性白血病。此類兒癌整體治癒率高可達8成以上，急性淋巴性白血病治癒率更達9成5，馬偕兒醫追蹤的病友順利長大、成家，最年長甚至有50歲以上。

▲馬偕兒童醫院成立滿10周年舉辦「看見幸福2」音樂會，希望透過溫馨表演讓兒童癌症家庭暫時拋開煩惱。（圖／記者洪巧藍攝）

不過，兒童癌症的治療過程漫長，葉庭吉說明，因治療、發燒、白血球不足等原因，兒癌家庭常常需要頻繁出入醫院。對這些家庭來說，醫院幾乎成了第二個家。在馬偕兒童醫院，兒童血液腫瘤科的治療團隊不僅是這些家庭的醫療支柱，長期住院時結識的「室友」和「鄰居」也往往成為彼此的精神支撐，讓這段艱辛的旅程充滿溫暖和力量。

葉庭吉提醒家長，當孩子出現反覆高燒超過一周、貧血或異常出血等症狀時，應該提高警覺，及早帶孩子就醫檢查。此外，若孩子抱怨骨痛且影響日常生活、淋巴結腫大超過1公分，或軀幹及四肢有多發性出血點或異常瘀青，這些都可能是血癌初期的症狀。

馬偕兒醫院長陳銘仁表示，今年馬偕兒童醫院邁入第10年，這段日子來持續致力於提供兒童最先進的醫療技術和最溫馨的照顧感受，在兒癌領域引領全國甚至全世界的治療。包含透過核心醫院計畫廣泛發展各項新診斷病童團隊照護模式，以近期來說，增加音樂治療、遊戲治療、中西醫整合治療、兒童安寧小組等。

陳銘仁透露，馬偕兒醫後續規劃朝向國際醫療，進一步實踐馬偕精神「哪裡有需要就往哪裡去」，服務弱小族群給予醫療服務。葉庭吉表示，後續規劃的國際醫療主要是走國際援助模式，讓病童可以免費來台灣接受治療，初步會先以東南亞國家服務目標。