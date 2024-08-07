今立秋暑熱未退！中醫揭4食物多吃　緩解秋燥

▲立秋署熱仍未完全散去，但氣溫仍會逐漸下降。（示意圖／取自pixabay）

文／鄭天麗（昌盛堂中醫診所中醫師）

立秋節氣簡介與平日作息需要如何調整？

立秋，一般落於每年國曆的8月7日或8日左右，是二十四節氣中的一個重要時刻，標誌著氣候由炎熱的夏季逐漸轉向涼爽的秋季。然而，儘管立秋已至，暑熱仍未完全散去，這段時間常常被形容為「秋老虎」，指的是初秋時仍然高溫持續的天氣，對人體健康造成影響，因為從這一節氣開始，氣溫開始逐漸下降，由於暑熱未完全消退，因此這段時間內外氣溫差異較大，人體對氣候變化的適應需要一定的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立秋可以多做什麼樣的事情幫助身體狀態更佳？

立秋標誌著秋季的開始，《管子》中記載：「秋天是陰氣開始下降的時期，這樣才能讓萬物開始收穫。」黃帝內經《素問·四氣調神大論》提到：「春夏養陽，秋冬養陰，因為四季的陰陽變化是自然界萬物生長的基礎。「古人提倡順應自然的規律」，立秋標誌著陽氣開始收斂，陰氣逐漸增長，這是萬物成熟收穫的時節，也是人體陰陽轉換的過渡期。因此，在秋季養生中，我們應該注重精神情緒的調節、飲食起居的調整以及運動鍛煉。

1. 精神調養

秋季肅殺之氣對身心帶來的影響，會使人產生一種較悲傷或焦慮壓抑的情緒，可以透過腹式呼吸練習適時地放鬆身心，用鼻子深吸一口氣，讓肚子像氣球一樣鼓起，慢慢的吐氣使腹部凹下去，吐深一點，幫助副交感神經啟動，有助於調整情緒、增強抗壓能力，提振肺氣，以應對秋天的氣候。

2. 起居調養

秋高氣爽的時節，建議保持早睡早起的作息習慣，調整作息時間，充足的 睡眠，有助於恢復體力、增強免疫力。也要注意立秋時晝夜溫差大，洋蔥式穿衣法可以幫助身體適應天氣變化，減少感冒的風險。

3. 運動調養

秋季是進行各種運動鍛煉的絕佳時機，《道臧·玉軸經》中提到的秋季吐納健身法，可以在清晨進行，有助於提升身體的免疫力和整體健康。這種方法通過閉目靜坐，叩齒36次，再用舌頭在口中攪動，依腹式深呼吸循序漸進的吐納，有助於調節身體的氣血運行，增強身體的抵抗力，同時強化肺氣。

▲中醫師建議，秋季可多吃酸味食物，收斂肺氣，或是具有潤肺作用的蘋果等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

立秋可以多食用什麼樣的食物？

根據《素問·臟氣法時論》的建議，秋季宜多食酸味食物以收斂肺氣，如帶酸味的水果和蔬菜。立秋可在中醫觀點下，秋季屬於收斂之時，人體的陽氣開始收斂，避免過多攝入辛辣刺激的食物，因為秋天宜收不宜散，因此飲食宜選擇具有滋陰潤燥、補益氣血的食物，有助於防止秋季乾燥對身體的影響，如：

1. 梨子、蘋果：這些水果具有生津止渴、潤肺潤燥的作用，有助於緩解秋燥。

2. 核桃、杏仁：含豐富的維生素E和不飽和脂肪酸，有助於保護心血管健康，增強抗氧化能力。

3. 蜂蜜、百合：具有滋陰潤燥的功效，可以加入糕點或燉煮湯品中，有助於調節體內陰液不足，秋燥形成的皮膚乾癢現象。

4. 綠葉菜類： 如菠菜、生菜等，含有豐富的維生素C和葉酸，有助於增強免疫力，對抗秋季容易感冒的情況。

立秋好發什麼樣的疾病？

在秋老虎時段，由於白天氣溫高，晚上氣溫較低，人體易受外界環境變化影響，易患風濕關節疼痛、感冒等疾病，也是登革熱流行的時節。因此，應注意以下幾點：

1. 保持衣物適宜：注意早晚溫差，適時增減衣物，防止受涼感冒或是濕氣入侵關節，造成關節腫痛難癒。

2. 適度休息：合理安排工作和生活，保證充足睡眠，有助於提升身體抵抗力。

3. 飲食調整： 避免食用過於辛辣刺激的食物，耗散肺氣，多食用易於消化的食物，有助於減輕腸胃消化系統的負擔。

4. 家園整理：颱風或雨季過後，需要把容器中積水倒除乾淨，避免蚊蟲孑孓孳生，預防登革熱。

立秋過後，儘管秋老虎仍在作祟，我們可以通過以上調整生活作息、合理的飲食以及適度運動等方法，來增強身體的抵抗力，增強肺氣，預防秋季常見的健康問題。