男一次中3病毒！醫一驗嚇喊「夭壽恐怖」：把口罩戴回去吧

▲男子一次中鏢3病毒,這情況醫師也是第一次遇到。(圖/黃昭勳醫師授權提供)

「夭壽恐怖!」耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳今(6)日上午看診時,遇到一名30多歲男子,出現發燒、上呼吸道感染、全身痠痛等症狀,「就是很標準的新冠或流感症狀」加上疑似分別接觸過確診新冠與流感患者,以快篩試劑一檢驗,竟同時確診A型流感+B型流感及新冠病毒,讓他驚訝不已,呼籲國人務必正確戴好口罩。

山木耳鼻喉科診所耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳在粉專《黃昭勳醫生廚廚》分享驚人的快篩檢驗結果。他寫下,「各位觀眾!CAN YOU BELIEVE THIS A流+B流+COVID,請各位把口罩戴回去吧…。」他表示,當時運用快篩檢測發現男子同時感染A型、B型流感病毒,為了確認結果,他再驗了一次,結果不僅顯示雙流感病毒的存在,竟連新冠病毒也中了。

▲醫師呼籲,出門在外還是要把口罩確實戴好。(示意圖/記者屠惠剛攝)

黃昭勳說,男子在家沒驗過快篩,求診時因症狀就是很標準的新冠或流感症狀,加上疑似曾接觸確診者,因此決定替他執行快篩檢測。沒想到成為醫師執業生涯中首例「3病毒齊中」的個案,看了忍不住直呼「夭壽恐怖!」

疾管署今日公布國內上周新冠疫情新增446例,另增104例死亡,死亡個案比前一周上升。另變異株監測方面,KP.3超越JN.1成為主流。疾管署副署長羅一鈞表示,第六波新冠疫情原認為本月中可以脫離流行,但現在觀察走勢稍慢,預估月底才會脫離,且開學後應該不會再有一波疫情。