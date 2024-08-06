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男一次中3病毒！醫一驗嚇喊「夭壽恐怖」：把口罩戴回去吧

▲男一次感染3病毒！醫一驗嚇喊「夭壽恐怖」：把口罩戴回去吧。（圖／黃昭勳醫師授權提供）

▲男子一次中鏢3病毒，這情況醫師也是第一次遇到。（圖／黃昭勳醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

「夭壽恐怖！」耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳今（6）日上午看診時，遇到一名30多歲男子，出現發燒、上呼吸道感染、全身痠痛等症狀，「就是很標準的新冠或流感症狀」加上疑似分別接觸過確診新冠與流感患者，以快篩試劑一檢驗，竟同時確診A型流感＋B型流感及新冠病毒，讓他驚訝不已，呼籲國人務必正確戴好口罩。

山木耳鼻喉科診所耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳在粉專黃昭勳醫生廚廚分享驚人的快篩檢驗結果。他寫下，「各位觀眾！CAN YOU BELIEVE THIS　A流＋B流＋COVID，請各位把口罩戴回去吧…。」他表示，當時運用快篩檢測發現男子同時感染A型、B型流感病毒，為了確認結果，他再驗了一次，結果不僅顯示雙流感病毒的存在，竟連新冠病毒也中了。

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▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師呼籲，出門在外還是要把口罩確實戴好。（示意圖／記者屠惠剛攝）

黃昭勳說，男子在家沒驗過快篩，求診時因症狀就是很標準的新冠或流感症狀，加上疑似曾接觸確診者，因此決定替他執行快篩檢測。沒想到成為醫師執業生涯中首例「3病毒齊中」的個案，看了忍不住直呼「夭壽恐怖！」

疾管署今日公布國內上周新冠疫情新增446例，另增104例死亡，死亡個案比前一周上升。另變異株監測方面，KP.3超越JN.1成為主流。疾管署副署長羅一鈞表示，第六波新冠疫情原認為本月中可以脫離流行，但現在觀察走勢稍慢，預估月底才會脫離，且開學後應該不會再有一波疫情。

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關鍵字： 醫藥新聞 流感 A型流感 B型流感 新冠病毒 黃昭勳醫師 快篩 確診

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