男一次中3病毒！醫一驗嚇喊「夭壽恐怖」：把口罩戴回去吧

▲男子一次中鏢3病毒，這情況醫師也是第一次遇到。（圖／黃昭勳醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

「夭壽恐怖！」耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳今（6）日上午看診時，遇到一名30多歲男子，出現發燒、上呼吸道感染、全身痠痛等症狀，「就是很標準的新冠或流感症狀」加上疑似分別接觸過確診新冠與流感患者，以快篩試劑一檢驗，竟同時確診A型流感＋B型流感及新冠病毒，讓他驚訝不已，呼籲國人務必正確戴好口罩。

山木耳鼻喉科診所耳鼻喉頭頸專科醫師黃昭勳在粉專《黃昭勳醫生廚廚》分享驚人的快篩檢驗結果。他寫下，「各位觀眾！CAN YOU BELIEVE THIS A流＋B流＋COVID，請各位把口罩戴回去吧…。」他表示，當時運用快篩檢測發現男子同時感染A型、B型流感病毒，為了確認結果，他再驗了一次，結果不僅顯示雙流感病毒的存在，竟連新冠病毒也中了。

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▲醫師呼籲，出門在外還是要把口罩確實戴好。（示意圖／記者屠惠剛攝）

黃昭勳說，男子在家沒驗過快篩，求診時因症狀就是很標準的新冠或流感症狀，加上疑似曾接觸確診者，因此決定替他執行快篩檢測。沒想到成為醫師執業生涯中首例「3病毒齊中」的個案，看了忍不住直呼「夭壽恐怖！」

疾管署今日公布國內上周新冠疫情新增446例，另增104例死亡，死亡個案比前一周上升。另變異株監測方面，KP.3超越JN.1成為主流。疾管署副署長羅一鈞表示，第六波新冠疫情原認為本月中可以脫離流行，但現在觀察走勢稍慢，預估月底才會脫離，且開學後應該不會再有一波疫情。