兒少事件報導指引「初步草案出爐」！3情況可揭露

▲對於媒體報導兒少性暴力相關案件的限度，衛福部邀集相關代表針對指引草案進行初步討論。（示意圖／取自CFP）

記者張乃文／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，引發社會群情激憤，對於媒體報導的限度，衛福部今（1）日邀集相關代表等開會討論。保護司司長張秀鴛會後說明，目前尚未達成明確共識，主要聚焦在禁止揭露的對象資訊及可部分揭露的3種情況，其餘若與會者有意見，下周一前書面說明，會列入會議紀錄作為修正指引的依據。

衛福部今邀集廣播電視、新聞媒體相關公、學、協會，及兒少團體、學者、政府部門等相關代表，就媒體報導「兒少及性暴力事件指引」草案進行討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張秀鴛受訪時說明，今日會議並未達成明確共識，但就禁止揭露的對象資訊及可部分揭露的3種情況有初步結果。她表示，草案目前初步討論，若成年行為人事件發生後，尚未排除觸法嫌疑，仍服務於兒少、身障礙或老人等機構，基於維護社會公益，可適度報導行為人現職單位，如：涉及某幼兒園性侵案的服務員目前任職於A地，而A地的地點符合上述條件是可適度揭露的。

張秀鴛說，還有被害者為成年人，經本人同意，及其他經目的事業主管機關召開會議審議通過事件內容等，可適度報導，目的事業主管機關包括NCC及被害人所在地的縣市政府，衛福部未來也會針對事前給予例示框架，事後則有相關審議機制。她補充，心智障礙或受監護宣告者，須以可讓對方理解方式提供資訊，尊重意願，並取得其監護人同意。

在禁止揭露資訊部分，張秀鴛提到，包括被害人身分資訊、還有3種行為人的身分資訊也不可透露，首先是行為人未滿18歲、行為人和被害者為家庭成員或親密關係伴侶者，及行為人和被害人間，若揭露了行為人資訊後，可能間接識別被害人身分的情況，則禁止洩漏。

張秀鴛表示，上開身分資訊是指足資識別身分資訊，如姓名、照片或影像、聲音、住所，或就讀學校或班級、工作地點等，可直接或間接識別資料。

張秀鴛提到，對於媒體報導兒少及性暴力事件時，避免對被害者做侵入式採訪和拍攝、避開未審先判或主觀、標籤化的敘述，也避免激化大眾情緒及對立，不得過度描繪性暴力事件發生的細節文字或圖片，並避免強調非法網站或美化兒少性暴力的詞彙，同時在報導時建議統一加註警語等。

對於暴力防治及維護被害人隱私無庸置疑，張秀鴛提到，該指引所容許的適度揭露資訊僅是為了防止傷害擴大，並不是要以私刑取代國家公權力應有作為，指引上路後，將持續蒐集實務運作狀況及各方意見，必要時將進行相關法規修正。