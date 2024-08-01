早期篩檢揪「肺癌小時候」　醫：存活率有機會達100%

▲台灣肺癌學會與六大學會攜手響應肺癌篩檢。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

癌症已連續42年居國人死因首位，衛福部公布的112年統計結果顯示，以肺癌死亡人數占比最多。未來公費低劑量電腦斷層掃描(LDCT)肺癌篩檢將放寬條件，早期發現早期治療。醫師建議，高風險族群，包括長期吸菸者、家族史等符合條件民眾，每兩年進行一次篩檢；若能及早找到早期肺癌中的早期肺癌，存活率幾乎可達到100%。

台灣肺癌學會今（1）日和6大學會攜手舉辦「早篩早治，護肺不容緩」世界肺癌日記者會。台灣胸腔外科學會理事長趙盈凱提到，「治療一個四期肺癌患者的費用，幾乎相當於80位早期肺癌患者治療費用。」他指出，因為肺部沒有神經，發現時很多時候已經轉移到某個器官，像是轉移至骨頭會感覺骨頭痛等，而以這些轉移為表現的肺癌就是第四期。

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趙盈凱表示，甚至有些個案是唱歌發現無法唱高音，檢查是聲帶轉移，這些案例並不少見。他提到，目前第四期的治療效果雖比過去好很多，但還沒有非常好，死亡率仍高。而透過LDCT篩檢，精準找到早期肺癌，治癒率也會大幅提高。

趙盈凱解釋，若是早期肺癌的早期，也就是「早期肺癌小時候」，存活率有機會達到100%，幾乎是治癒的意思。他強調，肺癌篩檢LDCT並不會治癒肺癌，千萬不要以為照了沒事，就繼續去抽菸等，這並不會降低肺癌機率，篩檢僅是可以早期抓到疾病。

▲國健署副署長魏璽倫指出，肺癌篩檢2年找出1千多名個案。（圖／記者張乃文攝）

不過，過去發現肺癌後的治療方式，常是將腫瘤所在的肺葉切除，許多患者可能因為肺活量損傷過大，導致生活品質受影響。趙盈凱提到，而現今早期肺癌透過精準手術，以腫瘤為中心，不切除整片肺葉的方式，相較於傳統形式，「並不會比較差」。

台灣肺癌學會理事長楊政達呼籲，目前可透過每2年1次的低劑量電腦斷層篩檢盡早發現肺癌，建議具肺癌家族史，包括50至74歲男性或45至74歲女性，父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者；及現行適用對象為50至74歲且吸菸史達30包-年以上，可現行適用對象為50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者，將把吸菸史的包-年數降至20年以上。（包-年=平均每天吸菸包數＊吸菸年數。例如每天1包菸，共吸菸30年；或每天1.5包菸，共吸菸20年，皆為30包-年。）

國健署副署長魏璽倫說，肺癌納入篩檢後，最新統計，2年來找出1401名確診肺癌個案，其中早期占比高達8成，接受治療5年存活率可達9成以上，不僅挽救個案生命，也扭轉個案家庭的命運。